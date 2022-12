Rodrigo De Paul: furia en las redes sociales con una actitud que tuvo

Cabe señalar que el jugador inició el año pasado una sorpresiva relación con Tini, tras dejar a su esposa, Camila Homs, con quien tiene dos pequeños hijos. Ahora se lo acusa de haberse alejado de ex esposa e hijos, como si fueran uno, y hasta piden que en el juicio de divorcio le "saquen todo" como merecido por su comportamiento desaprensivo.

Según se conoció, apenas terminó la caravana con la Selección, desde el predio de la AFA en Ezeiza De Paul se dirigió al Campo de Polo donde Tini se encontraba ensayando. Los hijos no fueron la primera opción, y eso hizo estallar a los tuiteros.

Las reacciones en las redes sociales

@phoebsdynevor: la nena de De Paul hace más de un día está usando la camiseta de su papá emocionada por volver a verlo y el fue primero a ver a la novia que vio hace menos de dos semanas. CAMI HOMS SACALE TODO

@milochequer: Qué paja tener hijos c/uno q bancaste 12 años siendo nadie y q cuando se corona campeón del mundo va a verla a la novia (q vió hace dos semanas) antes q a los nenes q estuvieron festejando c/una copa falsa frente a la tele. Amo a Tini. No entiendo a De Paul. Banco a Cami Homs.

@minhoopjm: te imaginaste tener un novio q bancaste mas de 12 años cuando no era NADIE y ahora lo unico q hace es agradecerle a la nueva, ni siquiera va a ver a los hijos yo se q la vivo mucho con este tema pero cami homs sacale hasta las ganas de respirar el pueblo esta con vos

@DenGarayy: No importa si Camí Homs estuvo 12 años, si Tini está hace dos meses. Importa que De Paul tiene 2 hijos que dice amar con su vida y no los prioriza. La culpa no es de Tini, no es de Cami. El que es un forro y un mal padre lo es sin importar cuántos años te banco tu ex o tu actual

@ripkarent: yo en esta banco a cami homs q decirles,mira si voy a dejar q el papá d mis hijos se vaya primero a ver a la novia antes q a los suyos encima q no los ve hace como un mes y a tini la vio allá en qatar(y eso q ella ni hablo)

@femibranca: Al parecer Rodrigo De Paul no solo se separó de Cami Homs sino también de sus hijos, mucho campeón del mundo pero es un padre de mierda digamos todos. Team Cami

@DesdeyaLalera: No soy madre pero que asco debe ser que el padre de tus hijos que estuvo más de un mes en un mundial sin subir una sola foto de sus hijos y apenas terminan los festejos corre atrás de la novia y no a verlos a ellos, del lado de Camí Homs y ojalá lo haga mierda