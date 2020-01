"Rumbo al mar": un tributo de despedida a Santiago Bal

La excusa argumental es algo floja: a un enfermo le queda apenas un mes de vida y quiere aprovecharlo haciendo la de “Easy Ryder” con el hijo, sentir la libertad de los caminos y el viento en la cara, total se va a morir. Después el guionista y los demás olvidan que el personaje está enfermo, no lo vemos tomar ni una aspirina, pero no importa. En el camino se cruza con diferentes personajes. Algunas escenas parecen medio forzadas. Otras resultan bien simpáticas. Por ejemplo, la visita a la escuela de la infancia, cuyo portero es el nieto del portero que el hombre recordaba, y la charla muy natural en una esquina con Beatriz Aguirre, la reaparición de Zulma Faiad en un personaje clave, la aparición de Laura Laprida en uniforme de enfermera, el análisis de la clientela según el pizzero encarnado por Daniel Valenzuela, y la reacción típica del porteño una vez que vio el mar y ni siquiera piensa quitarse los zapatos. Cierto, por ahí “Rumbo al mar” se queda corto de gasolina, no es como “El viaje hacia el mar”, ese cuento filosófico, manriquiano, del humorista J.J. Morosoli gratamente llevado al cine. Pero remata bien, y tiene corazón.