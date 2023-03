Rusherking sorprendió a la China Suárez: le regaló un descapotable

El músico Rusherking quiso expresarle a Eugenia “La China” Suárez cuánto la ama, en su cumpleaños número 31, y le regaló nada menos que un Volkswagen New Beetle Cabrio , un auto descapotable modelo 2006.

Incluso, se dijo que actualmente no hay otro New Beetle 2006 a la venta en el país, o por lo menos no aparece publicado en los principales sitios de compra y venta de autos. Sí figura un Cabrio modelo 2007 por el que piden 20 mil dólares.

La Asociación de Concesionarios tiene una lista de precios pública, pero para modelos de 2008 en adelante. Como referencia, el New Beetle Cabrio 2008 más costoso vale, según esa fuente, 5,2 millones de pesos. Un 2006 debería valer menos, aunque en los autos usados la variable clave es el estado en el que se encuentra.

El New Beetle está impulsado por un motor naftero 2.5 litros de 150 caballos de potencia, con tracción delantera y es una reinterpretación del famoso Beetle o Escarabajo.

Su estilo tan llamativo lo convirtió tendencia, apareciendo en diferentes escenarios como películas, videos musicales e incluso inspirando a otras marcas a retomar el diseño retro en sus vehículos.

A la Argentina llegaba importado de México. Allí se producía, más precisamente en la histórica planta de Puebla.