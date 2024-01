Ryan Gosling apuntó contra los premios Oscar por ignorar a Margot Robbie: "No hay Ken sin Barbie"

"No hay Ken sin Barbie" , dijo Ryan Gosling en un comunicado tras el anuncio de las nominaciones a los premios Oscar el martes por la mañana.

El mensaje de Ryan Gosling tras las nominaciones a los Oscar

“Me siento sumamente honrado de ser nominado por mis colegas junto con artistas tan notables en un año de tantas películas maravillosas. Y nunca pensé que diría esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por interpretar a un muñeco de plástico llamado Ken”, comienza la declaración de Gosling. "Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de 'Barbie' sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada".