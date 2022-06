Saludable renovación del género de espionaje

Por momentos esto es un tour de forcé narrativo, y el director se apoya al máximo en las impresionantes actuaciones, con Chris Pine, generalmente considerado un héroe de acción, aquí con una madurez que no se le conocía, más una Thandie Newton que brilla como nunca en su papel de amante de mayor edad y astucia que el héroe. Por si hace falta algo más para recomendar este gran film de espías modernos, hay un par de intervenciones de dos grandes actores como Jonathan Pryce y Laurence Fishburne.

“Una cita con el pasado” (“All the Old Knives”, EE.UU., 2022). Dir.:J. Metz. Int.: C. Pine, T. Newton, J. Pryce. (Amazon Prime Video).