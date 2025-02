Santi Maratea se une oficialmente a un histórico club de fútbol: dónde jugará el influencer

“Hola a todos, ¿cómo andan? Soy Santi Maratea. Antes que nada, le quiero agradecer a la gente de Colegiales por esta oportunidad y mandarle un saludo a todos los hinchas que ojalá, también, me den la bienvenida", expresó sobre los asientos del campo de juego.

View this post on Instagram

Embed - Club Atlético Colegiales on Instagram: "Queremos compartir con ustedes que a partir de mañana @santimaratea se sumará a los entrenamientos de nuestra Reserva. ¡Bienvenido, Santi! @pormundosparalelos"

Y siguió: “A partir de mañana voy a arrancar a entrenar en Reserva. Estoy muy contento con este proyecto que apuntamos que tenga la seriedad que tiene el club . La idea no es que me metan de la nada en jugar en primera ni mucho menos. Es entrenar, progresar y ganarme mi lugar si se da la posibilidad".

Por último, ofreció su ayuda al club. “Obviamente, que en lo que pueda ayudar también lo voy a hacer. No voy a hacer una colecta igual, no se asusten, no es ese el fin de todo esto. Como les dije, el fin es con seriedad, poder meterme, entrenar, progresar y compartir tiempo con el club y con los chicos del plantel. Muchas gracias, espero que nos veamos pronto”, finalizó.

La repercusión en redes sociales de la llegada de Santi Maratea a Colegiales

El clip tuvo gran repercusión. Además de obtener miles de likes, recibió cientos de mensajes en los que los usuarios lo alentaron.

“¡Se nota el cambio físico que estás metiendo, ojalá se te dé y puedas ganarte un lugar en el equipo!”; “Y bueno, me toca hacerme hincha de Colegiales, jajaja”; “Vamoooos colegiales, la energía de ese pibe mueve montañas, nos va a sacar adelante” y “Vamos Santi!! ¡Ya fui de Ezeiza, ahora seré de Colegiales!! ¡Hasta Boca no pares!! ¡Te queremos! ¡Felicidades!!“, fueron solo algunos de ellos.