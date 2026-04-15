Santos Iñurrieta: "Cuando la producción cultural nacional es atacada nosotros redoblamos los esfuerzos"

Heredero de Juano Villafañe al frente del Centro Cultural de la Cooperación, Manuel Santos Iñurrieta presenta el jueves 27 la nueva programación del espacio.

“El público del Centro Cultural de la Cooperación se ha mantenido dinámico y en constante transformación. Si bien los contextos económicos y sociales impactan en los hábitos culturales, se sostiene la participación, especialmente en propuestas que diinvitan al encuentro y al intercambio”, dice su director artístico , Manuel Santos Iñurrieta.

El jueves 27 presentan la nueva programación, que contará entre sus principales propuestas con "Unidad Basica" de Pompeyo Audivert . " Ringtones Lado A" de Brenda Angiel . " Sarmiento", la clase con Juan Leyrado , " 1492, Expediente Colón" de Mariano Cossa, Los Payasos van al paraíso de Claudio Gallardou y Manuel Santos Iñurrieta y la obra de títeres para adultos escrita y dirigida por Pablo Gorlero , “Cuando dejé de volar”, con Jerónimo Dodds.

Manuel Santos Iñurrieta: La programación del CCC se construye siempre de manera colectiva a partir de los valores del movimiento cooperativo, buscando la participación de todos y todas los hacedores y las múltiples voces, poéticas, estéticas e imaginarios que habitan en la ciudad de Buenos Aires. Buscamos fortalecer el vínculo con la comunidad, promoviendo la producción cooperativa y visibilizado expresiones culturales que muchas veces quedan por fuera de los circuitos comerciales. La potencia cultural de nuestro país es inconmensurable y las puertas del CCC están abiertas.

M.S.I.: La selección de espectáculos responde a un criterio que combina calidad artística con compromiso social y cultural. Propuestas que dialoguen con el contexto actual, que aporten miradas críticas y que fomenten la construcción colectiva de sentido. Además, se busca sostener una programación diversa, inclusiva y accesible, que contemple tanto artistas emergentes como trayectorias consolidadas, siempre en línea con los principios de cooperación y trabajo solidario.

P.: ¿Cómo se completa la actividad cultural en torno a seminarios, charlas, talleres?

M.S.I.: La actividad cultural del CCC se amplía a través de una oferta sostenida de seminarios, charlas y talleres que funcionan como espacios de formación, intercambio y pensamiento crítico. Un ejemplo de esto es la escuela de espectadores que lidera Jorge Dubatti hace mas de 20 años y es una singular experiencia a nivel mundial, o la esceula de espectadores de Cine que comanda juan Pablo Russo, o las residencias en danza que propone la coreógrafa Mariela Ruggieri. Estas propuestas no solo complementan la programación artística, sino que también fortalecen la construcción de comunidad, generando instancias de participación activa.

P.: El CCC es un espacio protegido donde se trabaja muy bien y con mucho cuidado al trabajador y los artistas, ¿qué podés decir?

M.S.I.: Como decía, es el movimiento cooperativo argentino, el que sostiene el CCC y esto es un compromiso histórico con los sus valores y sus principios y es desde allí que se desprende el cuidado que mencionas en tu pregunta. Avanzamos en un proyecto humanista, y este centro cultural lo sostiene la gente y los las trabajadores que lo habitan, construyen día a día y lo disfrutan.

P.: ¿Qué reflexión hacés sobre el momento actual de la cultura?

M.S.I.: El momento actual de la cultura presenta desafíos importantes, atravesados por tensiones económicas y transformaciones en los modos de producción y consumo. En este presente donde la producción cultural nacional es atacada nosotros redoblamos los esfuerzos, porque la batalla cultural que la derecha reaccionaria y protofascista carece de sustento e ideas, solo viene a destruirlo todo. Nosotros confiamos y creemos en la inteligencia, el corazón, la creatividad, la memoria y la conciencia de nuestro pueblo. Trabajamos y creamos, porque sabemos que vamos a vencer, y porque la belleza es colectiva.