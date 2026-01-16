Día Internacional de The Beatles: ¿Por qué se celebra hoy 16 de enero? + Seguir en









Hoy es la fecha elegida para celebrar a una de las bandas más importantes del rock, pero no es la única.

El 16 de enero se conmemora el Día Internacional de The Beatles en todo el mundo.

The Beatles es reconocida por muchas personas como una de las bandas más influyentes de la historia de la música. El grupo compuesto por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr cambió el paradigma musical y llevó al rock a un nivel nunca antes visto. Por eso el 16 de enero se conmemora el Día Internacional de The Beatles.

Esta fecha fue elegida porque un día cómo hoy, pero en 1957, se inauguró el Cavern Club, el mítico lugar donde The Beatles hicieron su primera presentación bajo la formación original.

La sala, ubicada en el número 10 de Mathew Street, tuvo en sus escenarios a The Rolling Stones, Elton John, The Kinks y David Bowie, pero su fama se la debe a The Beatles, quienes hicieron 292 shows entre 1961 y 1963.

The Beatles.png De todas maneras, esta fecha generó una gran polémica entre todos sus fans que consideran que ese hecho no fue de los más importantes en la historia de la banda.

Cuándo tendría que ser el Día Internacional The Beatles según algunos fanáticos La banda tiene una gran cantidad de seguidores en todo el mundo. Durante sus años de trayectoria fue furor pero además siguió generando fanatismo después de haberse separado e incluso posteriormente al asesinato de John Lennon. Para algunos fans, la fecha verdadera para celebrar a la banda debería ser el 6 de julio porque fue el día en que se conocieron John Lennon y Paul McCartney.

No obstante, no es la única opinión válida con respecto a la efeméride, algunos fans de la banda británica piensan que el 10 de julio también es importante, porque fue el día que regresaron a Liverpool luego de su recordada gira por los Estados Unidos para rodar la premiere de su película A Hard Day's Night.