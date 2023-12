Se conoció la causa de muerte de Matthew Perry, el popular actor de Friends.

El actor, de 54 años , era conocido mundialmente por su interpretación de Chandler Bing en "Friends ", la popularísima sitcom que duró 10 temporadas entre 1994 y 2004. Los socorristas encontraron a Perry inconsciente en una piscina de su casa en Los Ángeles el 28 de octubre y no pudieron reanimarlo , informaron las autoridades.

De qué murió Matthew Perry

Según el informe de la autopsia de Matthew Perry, murió por "efectos agudos de ketamina". La ketamina, que tiene uso recreativo, también es una droga utilizada en algunos casos para tratar la depresión.

De acuerdo con la autopsia, por "los altos niveles" de la droga encontrados en su sangre "los principales efectos letales serían sobreestimulación cardiovascular y depresión respiratoria". Perry habría recibido infusiones de ketamina para tratar la depresión y la ansiedad, informó el departamento forense.

De acuerdo con la investigación sobre su caso, "su último tratamiento había sido una semana y media antes de su muerte, y la ketamina en su sistema al fallecer no podría ser de esa infusión, debido a que la ketamina permanece de 3 a 4 horas". El informe toxicológico no reportó rastros de alcohol, metanfetamina, cocaína, heroína, PCP ni fentanilo. No fueron encontradas drogas ilícitas o alcohol en la residencia.