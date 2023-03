Se cumplen 60 años de "Please Please Me", el álbum debut de Los Beatles







El álbum inauguró la discografía de la icónica banda inglesa. "I Saw Her Standing There", "Do You Want to Know a Secret" y "Boys" son algunos de los éxitos que incluye el disco.

The Beatles. Michael Ochs Archives

El 22 de marzo de 1963, "Please, Please Me", el primer álbum de estudio de Los Beatles, vio la luz. El disco lanzó al estrellato al cuarteto al mostrar algo inédito hasta el momento respecto de otras bandas: sus integrantes escribían sus propias canciones, tocaban sus instrumentos y, además, cantaban muy bien.

Hasta el momento, las radios británicas comenzaban a difundir cada vez con mayor asiduidad "Love Me Do" y "Please Please Me", y el flamante álbum mostraba nuevos futuros hits como "I Saw Her Standing There", "There's a Place", "Boys", "Do You Want to Know a Secret" y "Twist & Shout".

image.png The Beatles ¿Cómo se creó el álbum? El disco comenzó a gestarse en la sesión de grabación del 26 de noviembre de 1962, cuando se buscaba capitalizar el envión de "Love Me Do", el primer single lanzado alrededor de un mes y medio antes.

El productor George Martin todavía no estaba seguro de que el grupo contara con una canción propia de calidad, por lo que les ordenó registrar una composición de Mitch Murray titulada "How Do You Do It?". Luego de eso, John Lennon le mostró una melodía personal titulada "Please Please Me". Martin le pidió que trabajaran en ella acelerando el ritmo, creando armonías vocales y un fraseo de armónica.

El resultado fue tan bueno que el productor aceptó grabarla y, al finalizar la sesión, exclamó: "Señores, los felicito. Acaban de grabar su primer número uno". La premonición se cumplió, "Please Please Me" fue número uno y dejó las puertas abiertas de par en par para un primer larga duración. En una sesión de nueve horas y 45 minutos, tomó forma el primer álbum de Los Beatles. El disco lanzó al estrellato mundial a los cuatro músicos de Liverpool. En Argentina, el álbum se publicó el 7 de febrero de 1964 bajo la traducción "Por favor, yo" como título. En esos días, Los Beatles conquistaron Estados Unidos en su primera visita a Nueva York. Desde entonces y hasta su disolución, lanzaron 13 discos oficiales de estudio.

