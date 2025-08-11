Se rompió el escenario y cayó en pleno show: cómo sigue la salud del cantante de la banda Dale Q' Va







David Ortiz sufrió el accidente durante la presentación de la banda de cuarteto en San Francisco, Córdoba.

El escenario se rompió en pleno show y Ortiz sufrió heridas en su cabeza.

El cantante David Ortiz, integrante de la banda de cuarteto Dale Q’ Va, sufrió una caída desde el escenario en el Gigante de Bomberos, en la ciudad cordobesa de San Francisco, que generó preocupación entre los presentes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El hecho ocurrió en pleno desarrollo del espectáculo, cuando el artista, en medio de una interpretación y con la energía que lo caracteriza, perdió el equilibrio luego de que cediera una tabla del escenario tras un salto.

accidente escenario dale q va De inmediato, el músico fue asistido por el equipo médico del evento y trasladado al hospital para controles preventivos. El manager de la banda, Maxi Marinaro, dijo a la radio Cadena 3 que fue "una desgracia con suerte", y contó que el artista debió recibir "varios puntos en la cabeza" y quedó en observación, aunque se encuentra bien de salud.

El mensaje de Dale Q' Va sobre la salud de David Ortiz El equipo de Dale Q’ Va agradeció especialmente al personal médico, al staff del evento y a los fanáticos que enviaron mensajes de aliento y preocupación. “David ya está bien y con la energía para subirse otra vez arriba del escenario”, expresaron desde la organización, transmitiendo tranquilidad a los seguidores.

El mensaje completo de la banda: "En relación al accidente que ocurrió anoche en el escenario de Bomberos, San Francisco, queremos informarles que David recibió varios puntos en su cabeza y se encuentra mejor.

En el día de hoy va a ser evaluado por los médicos y le realizarán radiografías y resonancias para descartar posibles lesiones". Embed - Dale Q’ Va on Instagram: "Comunicado sobre la salud de @pablodavidortiz_oficial IMPORTANTE: El baile de ésta noche en Sumampa queda SUSPENDIDO." View this post on Instagram A post shared by Dale Q’ Va (@daleqva.oficial)

Temas Salud

Córdoba