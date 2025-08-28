Seafret en Argentina: lanzaron un tema en vivo por primera vez, emocionaron y prometieron volver Por Martina Bonin







El teatro Vorterix fue la locación perfecta para un show íntimo con un setlist de 19 canciones. El dúo británico de indie folk regresó por segunda vez a nuestro país y volvió a enamorar como la primera vez.

El dúo de indie folk contagió a Buenos Aires de emoción y magia.

Seafret es una banda melancólica, emotiva, sensible y humana. El teatro Vorterix, Capital Federal, fue la locación y cita íntima perfecta del dúo británico, compuesto por el cantante Jack Sandman y el guitarrista Harry Draper, para reencontrarse con sus fanáticos argentinos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tras su primer y último paso por nuestro país en agosto de 2022, la banda oriunda de Bridlington, Inglaterra, realizó un setlist de 19 temas con sus hits más destacados y regaló un momento único al público argentino. "Son los primeros en el mundo en escucharlo", afirmó Jack para revelar la canción "Wasted On You".

seafret Seafret interpretó por primera vez su tema inédito "Wasted On You". Ámbito Financiero

Seafret en Buenos Aires: "Oceans" y "Atlantis", los himnos de la noche En un escenario minimalista compuesto por el dúo, un baterista, luces y una pantalla que proyectaba el nombre de su banda, la noche se iluminó con "Wait", "Skimming Stones" y "Give Me Something". Seafret es una banda que se destaca por un estilo profundo, reflexivo y melancólico, con letras y melodías intensas, soñadoras e inspiradoras, que conducen al oyente a un viaje emocional y espiritual.

"Wildfire" y "Loving You" emocionaron a un público por momentos silencioso y contemplativo y, por otros, entusiasmado y enérgico. El momento festivo llegó de la mano de "River Of Tears" y "Five More Seconds", su último lanzamiento en junio pasado. "Wasted On You" y "Love In Reverse" fueron el regalo especial de la banda en la noche. Dos temas con fecha de estreno que todavía no vieron la luz, pero que cargan la esencia clásica de ellos.

seafret (1) Seafret prometió volver y el público argentino abrazó esa ilusión con entusiasmo y amor. Ámbito Financiero "Oceans" sonó para inundar el espacio de sensibilidad y emoción. El público cantó a todo pulmón uno de los temas más conocidos de la banda, que cuenta con más de 200 millones de reproducciones en Spotify. A casi una hora de show, que dejó con sabor a poco a varios fanáticos, en una falsa despedida con "Be My Queen" y tras gritos de los fanáticos al ritmo del "Olé, olé, olé, Seafret", el dúo regresó al escenario para su cierre oficial. "Signal Fire" preparó el terrenó para "Atlantis", la canción con más de un billón de reproducciones que los catapultó a lo alto de la escena musical y que se convirtió en un hit masivo por un trend en redes sociales. La hora y cuarto de duración de concierto, más algunos problemas de Jack con la voz que por momentos sonó rasposa y forzada, marcó al final del encuentro un quiebre de opiniones en los espectadores. Desde Harry con una actitud más reservada, callada y contemplativa, hasta Jack que se caracteriza por una esencia dulce, simpática y expresiva pero serena, Seafret volvió a ganarse el corazón de sus sensibles seguidores argentinos y prometieron regresar para continuar compartiendo su magia. Seafret Tour 2025 Duración: 1 hora y 15 minutos Ubicación: teatro Vorterix, CABA. Setlist: Wait Skimming Stones Give Me Something Wildfire Breathe Loving You Wonderland River Of Tears Five More Seconds Love In Reverse Pictures Running Out Of Love Oceans Be There Be My Queen Signal Fire Atlantis

Temas Música

Show