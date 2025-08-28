El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece a los adultos mayores una iniciativa para que puedan obtener sus remedios a menor precio. Se trata del Programa de Medicamentos, en el que se otorgan distintos porcentajes de cobertura con el objetivo de garantizar el acceso a la salud para todos.
PAMI confirmó cómo será la cobertura de medicamentos en septiembre 2025
Conocé los porcentajes de valor que la obra social cubre, dependiendo del uso de cada remedio.
Ministerio de Salud bonaerense dispuso una actualización automática de los aranceles médicos del SAMO
PAMI: qué es la "credencial de los 3 colores" y porqué todos los afiliados tienen que tener cuidado
Este programa está dirigido a los más de 5 millones de afiliados a la obra social. En el último tiempo, esta comenzó a implementar nuevos límites terapéuticos para prevenir el consumo excesivo de medicamentos, de acuerdo con las recomendaciones sobre su uso racional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
PAMI: descuentos en medicamentos
PAMI ofrece diversos porcentajes de coberturas para medicamentos de distintos usos. En primer lugar, los jubilados y pensionados pueden acceder al 40% de cobertura únicamente para aquellos remedios utilizados de forma local o eventual para tratamientos acotados en el tiempo.
Por otra parte, también se ofrece entre el 50% y el 80% de cobertura en caso de tratar enfermedades agudas o crónicas. Se aplica sobre el precio de venta PAMI, que permite a los afiliados el acceso a medicamentos a un precio final en promedio más bajo que cualquier otra obra social o prepaga del sistema de salud.
Medicamentos gratis a través de PAMI
Además de los descuentos mencionados PAMI cubre al 100% aquellos medicamentos que se utilicen en tratamientos especiales, que también son cubiertos completamente por la obra social. Esto incluye:
- Tratamiento para la diabetes
- Medicamentos oncológicos
- Medicamentos oncohematológicos
- Tratamiento de la hemofilia
- Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C
- Medicamentos para trasplantes
- Medicamentos para trastornos hematopoyéticos
- Medicamentos para la artritis reumatoidea
- Medicamentos para enfermedades fibroquísticas
- Medicamentos oftalmológicos intravítreos
- Medicamentos para la osteoartritis
- Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo
Requisitos de PAMI para acceder a los medicamentos gratis
Para poder acceder a la cobertura completa de medicamentos por parte de PAMI, los afiliados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales o hasta 3 haberes en caso de que el afiliado conviva con una persona que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD).
- No estar afiliado a una prepaga.
- No tener más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años ni ser dueño de bienes de lujo.
- No ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena.
De no cumplir con los primeros dos puntos, si el costo de los medicamentos indicados para el tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% a través de una vía de excepción.
