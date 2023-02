Ted Danson protagonizará una serie basada en el documental chileno "El agente Topo"

El documental chileno dirigido por Maite Alberdi, se proyectó en el Festival de Cine de Sundance 2020 y recibió una nominación al Oscar a la Mejor Película Documental. También fue seleccionada como la entrada chilena a Mejor Largometraje Internacional, quedando finalista en la categoría.

En el documental Rómulo un detective privado, contrata a Sergio un anciano, para que vaya de incógnito a un hogar de ancianos en El Monte, Chile, para investigar una denuncia de una cliente de que su madre había sido maltratada por el personal. Mientras está en la casa, el hombre entabla relaciones con sus residentes y descubre sus secretos.

The Good Place, que se emitió durante cuatro temporadas en NBC, ha encontrado una audiencia nueva y joven en las plataformas de streaming donde la comedia de alto concepto se ha destacado. Obtuvo tres nominaciones al Emmy al actor principal en una serie de comedia por Danson y dos nominaciones a la serie de comedia. Desde entonces, Danson encabezó la serie de comedia de NBC The Mayor, que se emitió durante dos temporadas, y sigue apareciendo en Curb Your Enthusiasm de HBO .

Además de The Good Place, Schur co-creó y fue productor ejecutivo de Brooklyn Nine-Nine, Parks & Recreations y, más recientemente, Rutherford Falls.