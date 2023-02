Vuelve "Spartacus": una serie secuela está en desarrollo

Spartacus: Blood and Sand se estrenó en enero de 2010 en Starz y fue un éxito para el cable, estableciendo marcas de audiencia que se mantendrían durante varios años (eventualmente superadas por Outlander y Power). La serie, conocida por su acción hiperreal y violenta, fue protagonizada por Andy Whitfield como el personaje principal, el gladiador tracio que lideró un levantamiento de esclavos contra el imperio romano.

Después de que a Whitfield le diagnosticaran linfoma de Hodgkin en etapa cuatro después de la primera temporada, Starz filmó una miniserie precuela, Gods of the Arena, con algunos personajes de la serie principal. Tras la muerte de Whitfield en 2011, Liam McIntyre asumió el papel de Spartacus durante las dos últimas temporadas, subtituladas Vengeance y War of the Damned.

La nueva serie se desarrolla después de la derrota del ejército de esclavos y "representará una nueva historia de traición, engaño y sangre que se desarrolla bajo la sombra amenazante de Roma", según la descripción del proyecto. Starz también dice que la actualización contará con personajes de la serie original, aunque todavía no hay detalles específicos.

La matriz de Starz, Lionsgate Television, está produciendo la actualización de Spartacus con la escritura y producción ejecutiva de DeKnight.