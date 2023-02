Dexter y Billions tendrán series spin-off

En cuanto a Dexter, McCarthy ordenó una serie de precuelas que contará la historia de origen del drama de asesinos en serie de Michael C. Hall que se presentó por primera vez en Showtime en 2006 y fue parte de una ola de antihéroes que cautivó a los espectadores. Showtime revivió a Dexter con una serie secuela, New Blood, que ayudó a reparar el legado de la serie después de que su final original fuera considerado uno de los peores en la historia de la televisión. New Blood se convirtió en un éxito de audiencia y transmisión para Showtime. También como parte del plan más amplio para apoyarse en Dexterfranquicia, Showtime también está explorando otros spin-offs que rastrean las historias de algunos de los personajes más icónicos del programa. Esto incluye el memorable Trinity Killer de John Lithgow. El creador de Dexter, Clyde Phillips, quien estuvo detrás de New Blood y se desempeñó como productor ejecutivo en las primeras cuatro temporadas (que incluían la de Trinity), supervisará la franquicia para Showtime.

McCarthy anticipó su estrategia de franquicia a fines del mes pasado cuando confirmó la fusión de Showtime con Paramount+ , que se rumoreaba desde hace mucho tiempo . “Ya hemos comenzado conversaciones con nuestros socios de producción sobre qué contenido tiene sentido en el futuro y qué programas tienen potencial de franquicia”, dijo.

Lo que también es convincente aquí es que Showtime será dueño de todos sus derivados de Dexter and Billion , ya que McCarthy se apoya en éxitos probados y cancela originales de bajo rendimiento, incluidos reinicios de American Gigolo y Let the Right One In, y extrae más de 20 títulos de la biblioteca, incluido el primero. temporada de la antología de Koppelman, Super Pumped. El esfuerzo es parte de un plan más amplio para agregar escala a Paramount+, ya que Paramount Global busca competir con Netflix, Disney+ y Warner Bros. Discovery, recientemente fusionado, entre otros conglomerados.