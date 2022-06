Las cinco series que no te podés perder este fin de semana de frío

Las cinco series que no te podés perder este fin de semana polar.

The Boys - Temporada 3 - Amazon Prime Video

The Boys es una versión divertida e irreverente de lo que sucede cuando los superhéroes, que son tan populares como las celebridades, tan influyentes como los políticos y tan venerados como dioses, abusan de sus superpoderes en lugar de usarlos para el bien. Con la intención de detener a los superhéroes corruptos, The Boys, un grupo de justicieros, continúa su heroica búsqueda para exponer la verdad sobre The Seven y Vought, el conglomerado multimillonario que maneja a los superhéroes y encubre sus sucios secretos.

La tercera temporada llegó a Amazon Prime el pasado viernes 3 de junio y ya cuenta con cuatro episodios disponibles. En esta ocasión hay más cosas en juego que nunca, tras las oscuras revelaciones de la temporada previa y una misteriosa droga que permite tener superpoderes por un día.

The Boys – REDBAND teaser tráiler oficial de la tercera temporada _ Prime Video.mp4 Tráiler de la tercera temporada de The Boys. Amazon Prime Video

Ms. Marvel - Disney+

El Universo Cinematográfico de Marvel continúa su expansión en el mundo de las series presentando personajes que no han sido los más conocidos por el mainstream en su paso por los cómics. Tras Moon Knight ahora le toca el turno a Ms. Marvel, una joven de 16 años llamada Kamala Khan y cuyo fanatismo por los superhéroes (y en especial la Capitana Marvel) la harán encontrarse en una peligrosa aventura.

Con un estílo muy propio, concordante con el personaje (que debutó en los cómics en 2013), la serie refleja la vida de una adolescente que no termina de encajar y su complicado vínculo con su ascendencia paquistaní. El primer episodio se estrenó el pasado 8 de junio y sale uno nuevo cada miércoles.

Peaky Blinders - Temporada Final - Netflix

La aclamada serie inglesa, protagonizada por Cillian Murphy como Thomas Shelby, inició su sexta y última temporada el 27 de febrero a través de la cadena BBC, pero el resto del mundo tenía sus expectativas puestas en el estreno que se dio este viernes en Netflix. En 2012, el elenco de Peaky Blinders se reunió por primera vez para comenzar a filmar una serie de gánsteres ambientada en la década de 1920 que seguiría a la familia Shelby. Una década después, el programa es más grande que nunca, con una película y posibles spinoffs en proceso.

Además de Murphy, volverán para la última temporada Anya Taylor-Joy, Paul Anderson, Finn Cole, Tom Hardy y Sophie Rundle. La nueva temporada será sin la coprotagonista Helen McRory, que interpretaba a "Polly" y lamentablemente falleció en abril del 2021 por cáncer de mama.

Barry - Temporada 3 - HBO Max

Las dos primeras temporadas de la comedia dramática Barry han recibido un total de treinta nominaciones al Emmy con seis victorias, incluidas dos para Bill Hader, protagonista y co-creador de la serie, como mejor actor en una serie de comedia. Tras tener dos años de hiato por la pandemia, la tercera temporada llegó en mayo y ya es un éxito entre los fanáticos y recién llegados.

En los nuevos episodios, desesperado por dejar atrás su pasado violento a favor de su nueva pasión, Barry (Hader) intenta desenredarse del mundo de los asesinatos por encargo y sumergirse por completo en la actuación. Pero salir es complicado. Si bien Barry ha eliminado muchos de los factores externos que lo empujaron hacia la violencia, pronto descubre que no eran las únicas fuerzas en juego.

Barry - Temporada 3 _ Tráiler _ HBO Max.mp4 Trailer de la tercera temporada de Barry. HBO Max

No Necesitan Presentación con David Letterman - Temporada 4 - Netflix

Luego de su retiro de la televisión, el comediante y conductor de Late Nights, David Letterman, volvió a ponerse delante de las cámaras para una serie de entrevistas con algunas de las personas más famosas del mundo. Aunque las primeras tres temporadas tuvieron una mezcla de figuras del espectáculo, sociales y políticas (Barack Obama, Melinda Gates o Lewis Hamilton), esta cuarta entrega va a por todo con solo salidos de Hollywood o del deporte.

En la nueva temporada podremos disfrutar de entrevistas con Billie Eilish, Will Smith (antes de su situación con los Oscars), Cardi B, Ryan Reynolds, Kevin Durant y Julia Louis-Dreyfus. Cada charla pasa por distintos estados de ánimo y cuenta con cortes donde Letterman y su invitado recorren algun lugar o situación significativa.