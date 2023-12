Shows internacionales en Bebop Club en diciembre

Joshua Redman Trio, Melissa Aldana Quartet, Chief Xian aTunde Adjuah (ex Christian Scott) Trio, Trío Corrente (Brasil), JJ Thames, Anthony Wonsey junto a Carmen Intorre Jr. y Lonnie Plaxico, Mike Del Ferro, Stephen Hull, Willie Jones III Trio (con Justin Robinson y Danton Boller), Mary Stallings, Delfeayo Marsalis, Hugo Fattoruso con el Trío Oriental, Carl Allen Trio (con Donald Vega y Liani Mateo), Steve Davis, Martin Pizzarelli, Jaques Morelenbaum, Eve Cornelious, André Mehmari, Ricardo Silveira, Robin Eubanks, Rodney Jones, Jacques Lesure, son algunos de los artistas internacionales que visitaron Bebop durante 2023.

El inigualable trompetista y vocalista nominado al Emmy, regresa con un espectáculo que celebra el lanzamiento de "Third Time's the Charm", su nuevo álbum -que llegó al puesto #2 en las listas de radio International JazzWeek-. También interpretará algunos clásicos navideños de su álbum "Season's Swingin' Greetings" y estará acompañado por una banda de la mejor sección rítmica de Buenos Aires: Dante Picca al piano, Diego Rodríguez en contrabajo y el baterista Ian Carl.

A la edad de treinta y tres años, el trompetista y cantante nominado a los premios Emmy, Benny Benack III, ha demostrado ser un extraño talento: no solo un trompetista feroz con un dominio conmovedor de la lengua vernácula de la trompeta postbop -en la línea de Kenny Dorham y Freddie Hubbard-, sino también un cantante con una entrega astuta, madura y naturalmente expresiva al estilo de Sinatra, interpretando standards y sus propios temas, con un emocionante sentido del espectáculo. Esta habilidad tan propia fue reconocida por la crítica en la revista Downbeat (2022), en la que apareció no solo como la segunda estrella masculina emergente como vocalista, sino también como trompetista. Su maravillosa entonación y vigoroso virtuosismo le permiten abordar asombrosas hazañas vocales de composición propia (complejos solos con letra). Más allá de estas virtudes, Benny es pianista. Benny ha actuado internacionalmente como maestro de ceremonias/anfitrión para el Postmodern Jukebox de Youtube, y alcanzó su propio suceso viral al obtener millones de visits por su participación en la ganadora “8-Bit Big Band" en los Grammy.

Además de su gira mundial como líder de una banda contemporánea, Benny ha aparecido como solista de trompeta en círculos más comerciales junto a Josh Groban, Ben Folds, el ícono de la moda Isaac Mizrahi, Ann Hampton Callaway y más. Ha tocado en Birdland, Jazz at Lincoln Center, Mezzrow, Bemelmans Bar en Carlyle y otros lugares destacados de Nueva York. También ha sido invitado especial de la Orquesta Sinfónica de Pops de Pittsburgh, la Orquesta de Jazz de Columbus y la Orquesta Filarmónica de Minsk. Hizo su debut en televisión en el programa de variedades inspirado en SNL de NBC "Maya & Marty", tocando en la banda del estudio dirigida por el aclamado bajista y arreglista de Broadway Charlie Rosen. Su reconocimiento mundial se ha visto reforzado por los recientes conciertos transmitidos en vivo en Smalls Jazz Club, donde mantiene una residencia semanal, así como por sus frecuentes apariciones en el programa semanal "Emmet's Place" de su compañero león joven Emmet Cohen. Tercero en una línea generacional de notables del jazz de Pittsburgh, Benny sigue los pasos de su abuelo, trompetista y director de orquesta, Benny Benack, Sr. (1921-1986), y de su padre, Benny Benack, Jr., saxofonista y clarinetista que le dio a la joven Benny su primera experiencia profesional. Benny, Sr. provenía de un linaje de Pittsburgh que también produjo a Roy Eldridge, Earl Hines, Art Blakey, Billy Strayhorn y muchos más. Grabó el tema principal de los Piratas de Pittsburgh (1960) y estuvo de gira con Tommy Dorsey y Raymond Scott, entre otros. Benny III regresa a Pittsburgh a menudo para actuar y saludar a sus antepasados familiares, así como al patrimonio del jazz en general, sin embargo, apuesta por su audaz y altamente individual propuesta artística. Es un artista patrocinador de varias marcas relacionadas con instrumentos musicales, así como de líneas de moda masculina, incluidas X-Suit, Alain Dupetit, Proper Cloth y Vittone.

Y el gran cierre del año estará de la mano del ganador del Grammy 2023 al mejor disco de jazz instrumental, Leo Genovese al piano, junto a dos de los referentes del jazz porteño: Mariano Otero en bajo y contrabajo y Sergio Verdinelli en batería. El trío se reúne nuevamente para tocar en Buenos Aires el miércoles 27, jueves 28 y sábado 30 (dobles funciones) en estos exclusivos conciertos en Bebop Club. Esta agrupación de tres increíbles músicos del jazz se reúne cada vez que Leo Genovese viene desde Nueva York a nuestro país para grabar y realizar giras. En cada oportunidad presentan nuevas músicas de autoría propia. El trío ya lleva dos discos: Sin tiempo (2020, Ears and Eyes Records) y Ritmos de agua (2021, 577 Records). Varios de los temas de estos discos sonarán en estas tres presentaciones en Bebop Club.

Leo Genovese nació en Venado Tuerto, Argentina, en 1979. Comenzó a tocar el piano a la edad de cinco o seis años, pero su interés se intensificó alrededor de los diez años posteriores.

Inició sus estudios de música y contabilidad en la Universidad de Rosario, pero pronto abandonó la contabilidad. En 2001, comenzó a estudiar en el Berklee College of Music, donde se graduó en 2003. Su primer álbum, "Haiku II", fue lanzado al año siguiente, seguido de "Unlocked" en 2008. Sin embargo, Genovese más tarde los desestimó, afirmando que eran "solo una manera de documentar dónde estaba en ese momento".

A partir de 2005, grabó y realizó giras internacionalmente con la bajista y vocalista Esperanza Spalding. Un crítico de The New York Times comentó sobre el álbum de 2013 de Genovese, "Seeds", que "al negarse a privilegiar un estilo histórico sobre otro, refuerza su afirmación como políglota". Down Beat observó que las composiciones de Genovese para el álbum "comparten una naturaleza exploratoria, ya sea en la fusión de sonidos electrónicos y acústicos, en el uso inusual de escalas cromáticas o en la exitosa yuxtaposición de ideas aparentemente dispares".

Wayne Shorter & Leo Genovese, como solista, ganaron un Premio Grammy al Mejor solo de jazz improvisado por la composición de Wayne Shorter "Endangered Species", en la que Leo lo acompañó en el álbum "Live at the Detroit Jazz Festival". Además de su Grammy 2023, Genovese también ganó el Premio de la Crítica DownBeat como Estrella Emergente en la categoría de Piano en 2023.