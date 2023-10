Slash ft. Myles Kennedy and the Conspirators regresan a Buenos Aires: cómo conseguir las entradas

Slash ft. Myles Kennedy and the Conspirators vuelven en 2024.

Slash , el mítico guitarrista de Guns N' Roses , se estará presentando junto a Myles Kennedy and the Conspirators el viernes 9 de febrero del próximo año en el Movistar Arena, será en el marco de la gira 2024 “The river is rising” que también los verá pasar por el Cosquin Rock .

El supergrupo presentara éxitos de sus cuatro álbumes de estudio tales como “World On Fire”, “You’re A Lie”, “Standing In The Sun” y “The River Is Rising”.