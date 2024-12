"Sonic 3" debutó como un éxito de taquilla y superó a la decepcionante "Mufasa"

“Sonic the Hedgehog 3” logró 62 millones de dólares en ventas de entradas durante el fin de semana de su estreno. Por su parte, la precuela de "El Rey León" obtuvo 35 millones.

En la recta final del año, continúa la batalla entre las productoras para quedarse con el principal éxito de taquilla. En el fin de semana de estreno, “Sonic the Hedgehog 3” de Paramount Pictures superó a “Mufasa: The Lion King” de Walt Disney Co.