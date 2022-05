Star Wars Celebration: todos los anuncios sobre Obi-Wan, Andor, The Mandalorian, una nueva serie y más

El evento seguirá hasta el domingo 29 de mayo, con miles de fans recorriendo los distintos stands y paneles. Durante el fin de semana se destacará el 20 aniversario de la película Episodio II: El Ataque de los Clones y las presentaciones de series animadas como: The Bad Batch, Visions y Tales of The Jedi. Muchos de estos paneles podrán verse transmitidos online en el YouTube oficial de Star Wars.