Star Wars: Un fan editó la serie Obi-Wan Kenobi para convertirla en una película "más dinámica"

“Ritmo incómodo, escenas completas que al final resultaron en nada, diálogos ridículos y opciones de dirección, así que decidí tomar el asunto en mis propias manos y cambiar lo que pudiera. Quiero ser muy claro, esta es mi propia interpretación artística de cómo estas escenas podrían unirse para hacer algo que funcione mejor para mí personalmente”.

If you’re interested in seeing my movie version of the show let me know in the comments! #obiwankenobi #obiwan #starwars #reedit #movieedit #kenobi #fixingkenobi #fixed #editor