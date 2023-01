Primeras imágenes de El Estrangulador de Boston, nueva película de Star+

image.png

"El Estrangulador de Boston" está protagonizada por las dos veces nominada al Oscar Keira Knightley ("The Imitation Game", "Orgullo y prejuicio"); Carrie Coon ("Fargo", "The Gilded Age"), nominada al Emmy; Alessandro Nivola ("Amsterdam"); David Dastmalchian ("Dune"); Morgan Spector ("Homeland"); Bill Camp ("Joker"); y el ganador del Oscar Chris Cooper ("Adaptation").

Escrita y dirigida por Matt Ruskin ("Crown Heights"), la película está producida por Ridley Scott ("The Martian"), Kevin J. Walsh ("House of Gucci"), Michael Pruss ("American Woman"), Josey McNamara ("Promising Young Woman") y Tom Ackerley ("I, Tonya"), con Michael Fottrell ("The Fate of the Furious") y Sam Roston como productores ejecutivos. Sam Roston supervisará para Scott Free y Bronte Payne para LuckyChap.

"El Estrangulador de Boston" estrena el 17 de marzo en Star+.