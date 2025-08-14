"The Running Man" retrasa su fecha de estreno: Glen Powell protagoniza la adaptación de Stephen King dirigida por Edgar Wright







Wright coescribió el guión con Michael Bacall, conocido por escribir Scott Pilgrim vs. The World, 21 Jump Street y Project X.

The Running Man retrasa su fecha de estreno.

Paramount estrenará más tarde la película The Running Man, dirigida por Edgar Wright y protagonizada por Glen Powell, será el 14 de noviembre para aprovechar el acceso a las pantallas Imax en Estados Unidos, acá seguramente se estrene el jueves 13 de noviembre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Basada en la novela de Stephen King de 1982 (que luego se convirtió en una película de 1987 protagonizada por Arnold Schwarzenegger), The Running Man se desarrolla en una sociedad distópica donde un programa de juegos enfrenta a los concursantes, llamados “corredores”, contra asesinos (también conocidos como “cazadores”).

De qué trata The Running Man Según la sinopsis de la película, los Corredores “deben sobrevivir 30 días mientras son perseguidos por asesinos profesionales, con cada movimiento transmitido a un público sediento de sangre y cada día con una mayor recompensa en efectivo. Desesperado por salvar a su hija enferma, el trabajador Ben Richards (Glen Powell) es convencido por el encantador pero despiadado productor de la serie, Dan Killian (Josh Brolin), para que se una al juego como último recurso. Pero la rebeldía, los instintos y el coraje de Ben lo convierten en un inesperado favorito de los fans y en una amenaza para todo el sistema. A medida que los índices de audiencia se disparan, también lo hace el peligro, y Ben debe burlar no solo a los Cazadores, sino a una nación adicta a verlo caer”.

Embed - #ElSobreviviente | Tráiler Oficial (SUBTITULADO) – Edgar Wright, Glen Powell, Josh Brolin Wright regresa a la dirección, aportando su habitual dirección enérgica y estilizada. Además de Powell en el papel principal, The Running Man también cuenta con Colman Domingo (Sing Sing) como el presentador de un concurso, Bobby Thompson; Katy O'Brian (Love Lies Bleeding) como una concursante; Josh Brolin (Sin lugar para viejos) como el productor del programa, Dan Killian; Lee Pace (Guardianes de la Galaxia) como el cazador Evan McCone; y Michael Cera como Bradley, un rebelde que ayuda a Ben.

Wright coescribió el guión con Michael Bacall, conocido por escribir Scott Pilgrim vs. The World, 21 Jump Street y Project X.