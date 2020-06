Streaming: se duplicó el consumo

Las diez más vistas del último mes en esa plataforma fueron “This is us”, “Educando a Nina”, “Absentia”, “Los internacionales”, “Pow Patrol”, “Game of thrones”, “Poldark”, “Radahouse”, “Homeland”y “La otra mirada”. Entre los lanzamientos para este mes destacan la cuarta temporada de “Verónica Mars”, que llegó 12 años después de la última, por HBO; la sudafricana “Trackers”, por HBO Xtreme; “La peregrina”, por Europa Europa; “Godfather of Harlem”, con Forrest Wihtaker, por Fox Premium; “Perry Manson”, por HBO; entre otras. Entre los nuevos films aparecen “Judy”, con Renée Zellweger y “1917”, de Sam Mendes.

Párrafo aparte para el gaming, que atraviesa un año de crecimiento y revolución sin igual. En relación al tráfico en juegos en Argentina, el Fortnite aumentó 240%, League of legends se incrementó 108%, Roblox 93%, Wizards 282% y Rockstargame 315%. El crecimiento del gaming en cuarentena arroja 69%, con incremento de 20% de nuevos jugadores y 40% que profundizaron su juego. El tiempo promedio de juego en aislamiento ascendió de 3 a 5 horas promedio.

Carolina Liponetzky