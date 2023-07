Subastan parte de la extraordinaria biblioteca de Charlie Watts

La primera parte de la subasta, titulada Literature and Jazz Part I, contará con una primera edición de "El gran Gatsby" , de F. Scott Fitzgerald , dedicado por el autor al 'Gatsby original de esta historia, con agradecimiento por permitirme revelar estos secretos de su pasado'.

Otros puntos notables incluyen una partitura firmada por el icónico George Gershwin de la ópera "Porgy and Bess" y un par de premios Down Beat de 1952, presentados a Charlie Parker, así como fotografías firmadas y grabaciones raras de acetato del salón de la fama del jazz y la música, informó el diario británico The Guardian.