Taylor Swift lanza Speak Now (Taylor's Version): todo lo que tenés que saber.

Con canciones como Mine, Back To December, The Story of Us, Mean, Sparks Fly y Ours, el tercer disco continuó haciendo crecer a la cantante desde su lanzamiento original en octubre de 2010. "Hice Speak Now, completamente por mi cuenta, cuando tenía entre 18 y 20 años. Las canciones que compuse en ese momento de mi vida están marcadas por una honestidad brutal, confesiones sin filtro y un anhelo salvaje. Amo este álbum porque cuenta una historia de crecer, volar y chocar, pero vivir para contarlo", analizó Swift en vistas de la regrabación.