Teatro que sale "de la caja" y se instala en espacios inesperados

Silvia Gómez Giusto dijo a Ámbito : “Buscamos reflexionar sobre las prácticas escénicas en formatos que salen de la caja. Queremos indagar en la transformación de los procesos creativos de cada obra, en la investigación que conllevan para que la obra suceda, allí; en un espacio o en un medio de transporte que no fue creado con un fin artístico. ¿Cómo se ficciona sobre ese espacio, cómo aparece otro relato? Al salir de la sala el montaje de un material escénico tiene otras necesidades, queremos en este diálogo conocer acerca de ello, de las limitaciones que aparecen y cómo eso incide o en ocasiones provoca en el mejor de los sentidos la construcción de obra. Hay mucho para conocer sobre cómo cada director o colectivo artístico trabaja en estos contextos donde también la audiencia no solemos tenerla en un lugar fijo y con un solo frente, estas prácticas tienen un espectador activo. Sin dudas tenemos mucho para conocer sobre estas experiencias”.

Algunas de estas obras son: “ La Invisible” de Gustavo Tarrío y Pablo Viotti, una obra de recorrido especialmente creada para ser presentada en el Instituto de Ojos, Baja Visión y Rehabilitación de Ciegos Josefina C. de Bignone, ydiseñada para experimentar a partir de una práctica que indaga en un mundo no visual. También podrá verse “Les Reyes”, una obra de humor y farsa trágica de Damián Mai, Felipe Saade y Mechi Beno Mendizábal que podrá verse en el Colegio Michael Ham.

Este es el noveno año que se realiza el festival, lo que habla de una continuidad en las políticas de fomento de la cultura. Gomez Giusto consideró: “La cultura es un bien incalculable, es nuestra identidad. Respecto a lo que está pasando a nivel macro, me da mucha tristeza, pero al arte no se lo erradica, crearemos con más fuerza porque no se puede solo monetizar los ejes fundamentales de una sociedad sana y constructiva a través de la cultura. Propuestas como ésta demuestran que el fomento acerca el público al arte, de otro modo los espectadores se lo perderían.