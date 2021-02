Se complicó la salud de Sergio Lapegüe: fue derivado a terapia intensiva

“Anoche pasó a terapia intensiva. La tomografía de ayer dio un poco más de inflamación en sus pulmones, anoche volvió a levantar fiebre y no oxigenaba bien, su neumonólogo decidió pasarlo al sector de cuidados más intensivos”, escribió la esposa de Lapegüe, y agregó: “Está muy agotado física y anímicamente. Gracias por tanto amor”.

Sergio Lapegüe Gentileza: @bochiok

Desde que ingresó sanatorio, el conductor supo compartir con su medio millón de seguidores las distintas sensaciones que atravesó y algunas reflexiones personales.

“Un día me tocó a mi... después de tanto cuidado. De tanta prédica. De tanto insistir con el protocolo. Por error, por imprudencia o por un imponderable me contagié de COVID. No lo sé. Empecé a toser, a sentir un cansancio raro, a faltarme el aire. Pensé en la ola de calor. A la noche tuve un poco de fiebre, esta subió con el correr de las horas. Llame al otro día a mi Neumonologo, fui al sanatorio juncal de Temperley. Me hisoparon, me sacaron sangre, y para estar seguros hicieron una tomografía de pulmones. Ahí la historia cambio”, se había sincerado en un posteo del 25 de enero.

“Mi pulmón derecho está empezando a ser invadido por el virus. Estoy internado. La rápida acción de los médicos está evitando q se expanda. Son increíbles. En unas horas me ponen plasma. Estoy muy bien cuidado por los médicos y enfermeros y todo el personal. Estoy aislado esperando q el virus se vaya... muy generosos a todos por la preocupación y por cada mensaje de aliento!!! De corazón gracias. Cuídense!!!”, concluyó en aquel descargo.