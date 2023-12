The Hives en Buenos Aires: punk y rock en estado puro

En semanas dónde la capital de nuestro país se transformó en una especie de epicentro de la música, con visitas que incluyen a: Roger Waters, Red Hot Chili Peppers , The Cure, Blur, Beck, The Weknd, Taylor Swift y muchos más, The Hives llegó para aportar su cuota de punk y garage rock.

Quiénes hayan visto a The Hives en sus visitas anteriores sabrán de la entrega de la banda y sobre todo de su líder Howlin' Pelle. Fueron constantes las arengas y bromas con público, por momentos en ingles y en la mayoría de las ocasiones con un español más que digno.

The Hives @foccoprodu

La fiesta siguió con “Rigor Mortis Radio”, después del “Olé, olé” de la gente, llegó “Good Samaritan” y "Go Right Ahead" del disco de 2012 "Lex Hives", un melodía que inevitablemente lleva a recordar el clásico de la Electric Light Orchestra "Don't Bring Me Down".

“Stick Up” antecedió a otra de las joyas de los suecos: “Hate to Say I Told You So” (“Odio decir que te lo dije”). Luego siguieron "Trapdoor Solution" y “I’m Alive”.

“Smoke & Mirrors”, "The Bomb" y “Countdown to Shutdown” fueron las tres últimas canciones de la banda antes de su primera despedida. Promediaba una hora, y algunos minutos, de un show cargado por el calor de la banda, el público y el propio lugar.

El cierre llegó de la mano de las potentes “Come On!” y “Tick Tick Boom”. Fue una noche de pogo, agite, punk y rock. Habían pasado nueve años desde la última visita de la banda, anoche la promesa que resonó en el aire es que no pasará tanto tiempo para que The Hives vuelva a sonar en un escenario de nuestro país.