Este domingo llega la serie de The Last Of Us: A qué hora y por dónde se podrá ver

The Last of Us tráiler subtitulado.jpg HBO Max

The Last of Us es co-creada y escrita por Craig Mazin y Neil Druckmann. La serie es una coproducción con Sony Pictures Television y cuenta con la producción ejecutiva de Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan y Rose Lam. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog también producen.

Esta semana aparecieron las primeras críticas a la serie y son muy alentadoras. "'The Last of Us' funciona lo suficientemente bien como para que uno vea el futuro cercano en el que el programa termina entre los mejores de la televisión". Asegura Daniel D´Addario de Variety.

the last of us serie HBO

"The Last of Us de HBO es, con mucho, la mejor adaptación de videojuegos jamás realizada para la pantalla grande o pequeña." Sintetiza Daniel Fienberg de The Hollywood Reporter. "Te romperá el corazón en un millón de pedazos tanto a ti como a los recién llegados", señala Robert Kojder en Flickering Myth refiriéndose a los fans del videojuego. "Uno de los mayores logros de los videojuegos es ahora el mismo para la televisión/streaming".

Desde el lanzamiento del primer videojuego en 2013, para la PlayStation 3, la franquicía ha vendido más de 37 millones de unidades incluyendo a su secuela, The Last of Us Part II, y la remake del primer título, The Last Of Us Part I, que salió en 2022 para PlayStation 5 y llegará en marzo de este año a PC. Por su calidad e impacto, en tan solo 10 años se convirtió en una de las franquicias más importantes y populares del gaming.

Cuándo y por dónde ver The Last of Us

El estreno del primer episodio de The Last of Us será este domingo 15 de enero. Desde las 23 horas podrán ver el arranque de esta serie tanto en el canal principal de HBO como en la plataforma de streaming HBO Max

Además de ver el primer episodio en su estreno, la audiencia podrá disfrutarlo también el 20 y 21 de enero en Hora HBO Max, el segmento de programación que permite ver el capítulo inicial de algunos estrenos de la plataforma de streaming a través de Warner Channel, TNT, TNT Series, Cinemax y SPACE.

The Last of Us _ Tráiler oficial _ Español subtitulado _ HBO Max.mp4 HBO Max

Quiénes actúan en The Last of Us

Pedro Pascal como Joel, un endurecido superviviente, atormentado por traumas y fracasos del pasado, que debe atravesar unos Estados Unidos devastados por la pandemia, mientras protege a una niña que representa la última esperanza de la humanidad.

un endurecido superviviente, atormentado por traumas y fracasos del pasado, que debe atravesar unos Estados Unidos devastados por la pandemia, mientras protege a una niña que representa la última esperanza de la humanidad. Bella Ramsey como Ellie , una huérfana de 14 años que sólo ha conocido un planeta devastado, lucha por equilibrar su instinto de ira y rebeldía con su necesidad de conexión y pertenencia... así como la nueva realidad de que ella puede ser la clave para salvar el mundo.

, una huérfana de 14 años que sólo ha conocido un planeta devastado, lucha por equilibrar su instinto de ira y rebeldía con su necesidad de conexión y pertenencia... así como la nueva realidad de que ella puede ser la clave para salvar el mundo. Gabriel Luna como Tommy, el hermano pequeño de Joel, un ex soldado que no ha perdido su sentido del idealismo y la esperanza en un mundo mejor.

el hermano pequeño de Joel, un ex soldado que no ha perdido su sentido del idealismo y la esperanza en un mundo mejor. Anna Torv como Tess , una contrabandista y endurecida superviviente en un mundo post-pandémico.

, una contrabandista y endurecida superviviente en un mundo post-pandémico. Nico Parker como Sarah , la hija de 14 años de Joel.

, la hija de 14 años de Joel. Murray Bartlett como Frank y Nick Offerman como Bill , dos supervivientes post pandémicos que viven solos en su propio pueblo aislado.

, dos supervivientes post pandémicos que viven solos en su propio pueblo aislado. Melanie Lynskey como Kathleen , la despiadada líder de un movimiento revolucionario en Kansas City.

, la despiadada líder de un movimiento revolucionario en Kansas City. Storm Reid como Riley , una niña huérfana que crece en el Boston post apocalíptico.

, una niña huérfana que crece en el Boston post apocalíptico. Merle Dandridge como Marlene , líder de las Luciérnagas, un movimiento de resistencia que lucha por la libertad contra un régimen militar opresor. (Dandridge puso voz en inglés al personaje de Marlene en los videojuegos "The Last of Us" y "The Last of Us Part II").

, líder de las Luciérnagas, un movimiento de resistencia que lucha por la libertad contra un régimen militar opresor. "The Last of Us" y "The Last of Us Part II"). Jeffrey Pierce como Perry - un rebelde en una zona de cuarentena. ( Pierce puso voz al personaje Tommy en los videojuegos "The Last of Us" y "The Last of Us Part II").

- un rebelde en una zona de cuarentena. ( en los videojuegos "The Last of Us" y "The Last of Us Part II"). Lamar Johnson como Henry y Keivonn Woodard como Sam , hermanos en Kansas City que se esconden de un movimiento revolucionario que busca venganza.

, hermanos en Kansas City que se esconden de un movimiento revolucionario que busca venganza. Graham Greene como Marlon y Elaine Miles como Florence, un matrimonio que sobrevive sólo en el Wyoming postapocalíptico.

Las voces dobladas al español latinoamericano de Joel, Ellie, Tess, Tommy, Marlene y Bill serán las mismas que en los videojuego. Mariela Centurion (ELLIE), Adrián Wowczuk (JOEL), Jimena Vallejos (TESS), Martin Gopro (TOMMY), Mara Campanelli (MARLENE) y Lucas Medina (BILL) prestaron de nuevo sus voces para sorprender a todos los fanáticos de esta historia.