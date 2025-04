"The Life of Chuck", primer tráiler de la película de Mike Flanagan basada en una novela de Stephen King

La película esta basada en la novela corta de 2020 del maestro del terror, If It Bleeds. Según la producción, el proyecto de género se basará tonalmente en Stand By Me, The Shawshank Redemption y The Green Mile.

Este mediodía se conoció el primer tráiler de The Life of Chuck (La vida de Chuck) , la última película del guionista y director Mike Flanagan de las obras de Stephen King , Gerald's Game (2017) y Doctor Sleep (2019).

La película esta basada en la novela corta de 2020 del maestro del terror, If It Bleeds.

Según la producción, el proyecto de género se basará tonalmente en Stand By Me, The Shawshank Redemption y The Green Mile.

Chuck fue criado por sus abuelos Albie y Sarah (Mark Hamill y Mia Sara), quienes lo educan en el placer de la música y el baile. Pero el abuelo se asegura de que el niño conozca los asuntos más prácticos de la vida.

Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan, Matthew Lillard, Carl Lumbly, Benjamin Pajak, Jacob Tremblay y Heather Langenkamp son coprotagonistas, con Nick Offerman como narrador.

Stephen King, también conocido como 'El rey del terror', se encuentra entre los autores más vendidos de todos los tiempos. Entre sus libros y cuentos que han sido adaptados a películas exitosas se encuentran Carrie, The Shining, Pet Sematary, It, Stand By Me, The Running Man, The Shawshank Redemption y The Green Mile.

The Life of Chuck se estrena en EEUU el 6 de junio a través de Neon, que adquirió la película en Toronto, donde ganó el premio People's Choice Award.