The Offspring en la Argentina: la banda de punk rock encendió el Live Arena

Tras su última visita en nuestro país en el Lollapalooza 2024, The Offspring regresó con una potencia única con el tour “Supercharged Worldwide In ‘25” y reafirmó su energético vínculo con el público argentino.

Tras su paso por Brasil, la icónica y destacada banda de punk rock "The Offspring" arribó a suelo argentino para volver a hacer sacudir el Estadio Live Arena con su presentación del “ Supercharged Worldwide In ‘25 ”. La noche vibró en un clima que combinó sus históricos y emblemáticos temas junto a los nuevos lanzamientos, que definen su firma y presencia en la industria.

“ Supercharged Worldwide In ‘25 ”, nombre del tour que honra el lanzamiento del último álbum de la banda en octubre de 2024, comenzó con el primer acorde de “ All I Want ”, seguido de clásicos como “ Come Out and Play ”, del álbum “Smash”, y “ Want You Bad ”, del disco “Conspiracy Of One”. Tres temas fueron suficientes para declarar lo que la noche esperaba : euforia, potencia y una energía arrolladora.

El comeback de "The Offspring" no hizo esperar y desear mucho a sus fanáticos, ya que la banda californiana se había presentado en nuestro país por última vez en el Lollapalooza 2024 y elevado la expectativa a un regreso propio e individual. “ Buenos Aires always fucking rules ” (“Las reglas siempre de Buenos Aires”), fueron las palabras de Noodles para volver a declarar el amor especial hacia el público argentino , el cuál respondió con el célebre: “Olé, olé, olé, cada día te quiero más. Soy de Offspring, es un sentimiento, no puedo parar”.

El reloj del concierto

"The Offspring" se encargó de que la espera al comienzo de su show sea prácticamente imperceptible, con una presentación total que rozó las dos horas. La utilización de pantallas interactivas con música y juegos dinámicos, fue un acompañamiento que estuvo presente de principio a fin para retratar la estética única y distintiva de la banda desde los 80’.

Uno de los primeros momentos más enérgicos del concierto fue con el inicio de “Hit That”, seguido de canciones como “Make It All Right” y “Hall Of Mountain King”. El icónico “Hey Ho Let 's Go”, recargó de fuerza a un público que se caracterizó por corear cada tema, armar grandes pogos de principio a fin y ser un desfile de personas surfeando.

The Offspring.JPG “You’re Gonna Go Far, Kid” y “Self Esteem”, fueron los temas encargados de cerrar una potente noche. @irishsuarez

Tras un set que elevaba a cada tema el termómetro del lugar, llegó el momento de lucirse del disco “Americana”, cuyo lanzamiento en 1998 provocó un gran salto de popularidad en la banda, con históricos temas e himnos del rock punk: “Why Don’t You Get A Job” (momento en el que lanzaron pelotas inflables al público), “Pretty Fly” y “The Kids Aren’t Alright”.

Para cerrar una noche que se destacó por la excelente conexión y valor constante entre la banda y los fanáticos argentinos, fue el momento de “You’re Gonna Go Far, Kid” y “Self Esteem”, para sellar el destacado legado de "The Offspring" en la escena musical y su impacto en un eufórico público que esperará el regreso de la banda californiana con la misma manija, presencia y emoción.