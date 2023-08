Thiago de GH estalló por los rumores de separación: "Me molesta que hablen boludeces"

Asimismo, indicó: "Me molesta que salgan a hablar boludeces y cosas que nada que ver. O gente que saca no sé de dónde supuestas informaciones y siempre quieren hacer quedar mal a alguien".

Thiago se mostró enojado por los rumores de separación con Daniela

El mediático se mostró visiblemente enojado por aquellos rumores que aseguran que no quiere hacerse cargo de sus hijos.

"¿Por qué no se fijan en la vida de ellos? Eso es lo que más me molesta, porque yo ahora tuve que salir a hablar porque me estaban hablando por todos lados. Pero yo no quería hablar porque me siento cómodo con Dani y estoy re contento con ella", continuó.

Además, el joven explicó que tenía ganas de guardar en privado la noticia del embarazo, algo que finalmente no ocurrió.

Daniela Gran Hermano.webp Daniela Celis.

"Vi que todos querían que saliera a hablar, pero yo no me sentía cómodo todavía para salir a hablar, yo quería hablar cuando a mí se me ocurriera, cuando yo me sintiera cómodo y cuando yo quisiera. No tengo que salir a hablar porque todos están diciendo boludeces", remarcó.

Por último, señaló en la transmisión donde se lo vio junto a Ariel Ansaldo (Big Ari) que se llevan muy bien y están "re bien" como pareja.

"Dani sabe lo que yo siento, realmente nos llevamos re bien y estamos re bien los dos. No quiero salir a dar explicaciones, lo quería guardar para mí, para que estemos bien y tener la sorpresa nosotros. Le quise contar a mi papá y ya se había enterado por los chismes de todos", concluyó.