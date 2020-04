María Marull: "Lo que hicimos hace un mes parece otra vida"

Periodista: “Yo no duermo la siesta”, que escribió y dirigió Paula Marull y usted protagonizó, es la más vista del off en Teatrix, ¿qué opina del streaming como refugio del teatro?

María Marull: Es algo distinto, pero está bien como opción. Si la obra está en cartel es bueno preservar ese espacio, pero si la obra no se hace más, es una manera de que la gente pueda verla. Si está bien filmada y se escucha bien, resulta una buena opción. De hecho estoy viendo algunas obras que no había llegado a ver en su momento y las disfruto, entendiendo siempre que la experiencia es distinta.

P.: En el circuito comercial estudian al streaming como difusión mas allá de la cuarentena, para sumarlo al teatro convencional, ¿qué diría al respecto?

M.M.: Hay que darle tiempo a las cosas. Esto de hacer cosas nuevas online por la imposibilidad de salir no me parece mal, pero hay que pensarlo un poco, dejar que el tiempo corra y ver cómo sigue todo. Hoy muchas cosas impensadas son online, una consulta médica, clases escolares. Hay cosas que se dañan menos que otras siendo virtuales e inclusive uno puede encontrar el beneficio de no tener que salir de su casa. Pero quizás otras pierdan demasiado si no estamos en el lugar. Cuando comenzó la cuarentena se lanzaron y abrieron muchas opciones online gratuitas, de manera también solidaria para quien está en su casa. Me gusta más pensarlo de esa manera.

P.: ¿Está escribiendo algo nuevo? ¿Qué temas le interesan?

M.M.: Escribimos con Paula una obra para el Teatro San Martín. Me hace bien escribir. Me divierte, en el sentido literal de la palabra. También me estresa, me enoja cuando me encuentro con alguna dificultad escribiendo. Toma otra dimensión el presente. Nunca digo ‘Quiero escribir sobre un tema’. Empiezo por algo chiquito que me entusiasma y me da curiosidad y ahí va apareciendo.

P.: ¿Cómo transita la cuarentena? ¿Qué hace nuevo que antes no había tiempo para hacer?

M.M.: La llevo bien. Ahora estoy todo el día con mis hijas en casa, lavando, cocinando, ayudándolas a hacer la tarea del colegio. Miro películas, leo. Hablo con amigas que no veía hacía años por Zoom. Dentro de esta tremenda situación estoy bien, aunque a veces me angustio y me agarra ansiedad.

P.: ¿Qué otras reflexiones despertó este aislamiento?

M.M.: Curiosamente venía pensando y reflexionando mucho sobre el tiempo. En como el tiempo se me iba, adonde estaba el tiempo. Estaba un poco en crisis con cierta vorágine que estaba viviendo. Así que sigo con ese tema más presente que nunca. Cómo estas cosas hacen que las cosas cambien tanto en tan poco tiempo. Y teniendo plena conciencia que de que soy una privilegiada, porque tengo casa, comida y salud. Cosas que en este momento son más importantes que nunca.