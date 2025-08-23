HBO Max sigue ampliando su catálogo con producciones que apuestan a historias intensas, donde el drama y el suspenso mantienen al espectador al borde de la pantalla. Entre esas propuestas se encuentra una mini serie reciente que combina hechos históricos con una narrativa atrapante.
Tiene sólo seis capítulos, está en HBO Max y tiene la historia de traición más impactante de todas
En pocos capítulos, esta serie logra cautivar y atrapar al público, por lo que se convirtió entre las más vistas en HBO Max.
-
La serie que lidera todos los rankings de Argentina ya está completa en HBO Max: no te la podés perder
-
La palabra de Sarah Jessica Parker tras la cancelación de "And Just Like That", el Spin Off de Sex And The City
El atractivo principal radica en que la producción está pensada para verse en poco tiempo, con una duración breve y un guión sólido que no pierde intensidad en ningún momento. Esto la convierte en una opción ideal para quienes buscan un relato fuerte, bien actuado y con un trasfondo cargado de tensión.
De qué trata Un espía entre amigos, la joya escondida de HBO Max
La trama sigue a Nicholas Elliott, agente del MI6, cuando descubre que su mejor amigo y colega, Kim Philby, ha sido un agente doble de la KGB durante más de dos décadas. El hecho desata un conflicto personal que se desarrolla mientras Philby deserta hacia la Unión Soviética.
Con tono de thriller y drama íntimo, la miniserie adapta el libro de Ben Macintyre y está protagonizada por Damian Lewis como Elliott y Guy Pearce como Philby. Dirigida por Nick Murphy y escrita por Alexander Cary, la historia se destaca por la tensión psicológica y el contexto histórico bien recreado.
HBO Max: tráiler de Un espía entre amigos
HBO Max: elenco de Un espía entre amigos
- Guy Pearce
- Damian Lewis
- Anna Maxwell Martin
- Adrian Edmondson
- Stephen Kunken
- Nicholas Rowe
Dejá tu comentario