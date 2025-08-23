Tiene sólo seis capítulos, está en HBO Max y tiene la historia de traición más impactante de todas







El éxito de pocos epidosodios que es furor en HBO Max por su atrapante trama.

HBO Max sigue ampliando su catálogo con producciones que apuestan a historias intensas, donde el drama y el suspenso mantienen al espectador al borde de la pantalla. Entre esas propuestas se encuentra una mini serie reciente que combina hechos históricos con una narrativa atrapante.

El atractivo principal radica en que la producción está pensada para verse en poco tiempo, con una duración breve y un guión sólido que no pierde intensidad en ningún momento. Esto la convierte en una opción ideal para quienes buscan un relato fuerte, bien actuado y con un trasfondo cargado de tensión.

UN-ESPIA-ENTRE-AMIGOS-3-scaled De qué trata Un espía entre amigos, la joya escondida de HBO Max La trama sigue a Nicholas Elliott, agente del MI6, cuando descubre que su mejor amigo y colega, Kim Philby, ha sido un agente doble de la KGB durante más de dos décadas. El hecho desata un conflicto personal que se desarrolla mientras Philby deserta hacia la Unión Soviética.

Con tono de thriller y drama íntimo, la miniserie adapta el libro de Ben Macintyre y está protagonizada por Damian Lewis como Elliott y Guy Pearce como Philby. Dirigida por Nick Murphy y escrita por Alexander Cary, la historia se destaca por la tensión psicológica y el contexto histórico bien recreado.

