"Top Gun: Maverick" rescató al cine en salas

Factores

La película tuvo a su favor buenas críticas, una campaña de marketing de última generación dirigida por el propio Cruise, y un estreno en Cannes en donde hasta hubo acrobacias aéreas el día de la apertura del Festival. La película se estrenó con 126 millones de dólares en los tres primeros días. La historia no registra que un éxito así termine con entre cinco y seis veces su apertura. Sólo se anotan entre las excepciones “Titanic” (24 veces su cifra de apertura) y “Avatar” (casi 10 veces). Eso la convierte no sólo en la película más taquillera del año (terminará su ciclo por delante de “The Batman” de Marvel y de “Jurassic World”). Su éxito no estaba previsto y en él actuaron factores que parecían del pasado: un drama humano contemporáneo, una estrella de la vieja escuela, el interés del público mayor que conocía la versión de 1986, y el boca a boca- no son el modelo por defecto.

Finalmente, a 75 días de su estreno, no está aún previsto subirla a ninguna plataforma, lo que ha llevado a los estudios a volver a considerar la “ventana” (tiempo que media entre el estreno en salas y su difusión en otros medios) como normal. Antes de la pandemia, el plazo normal era de 75 días para PVOD (Premium Video On Demand), 90 para VOD (Video On Demand) y ventas al por menor de DVD y Blu-Ray, y 120 días para alquileres físicos. “Spider-Man: Sin camino a casa” se exhibió algo menos de tres meses en cines antes de pasar a PVOD. Lo que podría jugar en contra es que, a diferencia de Sony, Paramount tiene un streaming propio que alimentar. La incorporación de “Maverick” después de 45 días sería una ventaja para Paramount+ y seguiría los pasos de Disney y Warner. “‘Top Gun: Maverick’, probablemente más que cualquier otra película, ha salvado el modelo de salas de cine. Se ha convertido en una película que hay que ver, y lo que es más importante, que hay que ver en los cines. Esa es la afirmación que ninguna otra película de Paramount puede hacer”, dijo el citado artículo de Indiewire.