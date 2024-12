Tras nueve meses internado por un grave accidente, Roly Serrano volvió a la televisión

“Me dormí. Venía de la temporada teatral de Córdoba y en la ruta me dormí. ‘El Pumita’, el Puma Goity, me llamó dos días antes y me dijo ‘Hermano, ¿vas a venirte?‘. ‘Sí, ya terminé la temporada, voy a descansar dos días y me vuelvo', le dije. ‘No vengas solo’, me pidió y le dije ‘no te hagas problema, voy a buscar a alguien que me acompañe’. Yo me sentía tan cansado y no le hice caso”, explicó.

Añadió: “Viajé solo y gracias a Dios y a la vida no lastimé a la familia a la que choqué. El choque fue de atrás. Yo me dormí y me llevé por delante el coche que venía. Yo venía a 100 kilómetros por hora, pero es una camioneta pesada”.

“Dos días antes había descansado, pero estaba muy gordo. Muy fumador. Muy todo. Excesos”, reconoció Serrano, lamentando el accidente. Mirtha Legrand le dijo: “Estás aquí. Estás fantástico, Roly. Estás espléndido”.

Roly cerró: “Camino con un andador. Como dijo Daniel Araoz en el programa de Juanita, ‘Rolito no está para el salto del tigre, pero en unos meses. Esperemos un poquito’”.

image.png Roly Serrano estuve el sábado por la noche con Mirtha Legrand.

Propuestas laborales y la recuperación de Roly

En otra parte de la entrevista, el actor de El Marginal también contó que tuvo propuestas laborales para volver a trabajar en teatro durante la temporada de verano, pero no pudo aceptarlas.

“No estoy en condiciones. Osvaldo (Laport) me ofreció hacer una obra en Carlos Paz. Me ofrecieron también hacer Mar del Plata y yo, con el entusiasmo de salir de la clínica, dije ‘voy a hacerlo’. Después, con Osvaldo charlamos, tuvimos una conversación muy adulta como él es, un señor, y decidí que no, que iba primero a curarme bien”, explicó Roly.

Mirtha fue tajante y consultó: “¿Pensaste que te morías?”. A lo que Roly respondió: “No, no, nunca. En ningún momento. Sentí que estaba mal. Viste cuando decís ‘hoy no quiero vivir este momento, quiero estar dentro de cuatro meses o dentro de un año’. ¿Cómo estaré viviendo las cosas? Sí, eso sí. Ahora tengo la suerte de estar en casa con mis hermanas”.