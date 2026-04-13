Reforma laboral: el 70% de las empresas prevé mejoras en las contrataciones

Las compañías comienzan a capitalizar la nueva ley y anticipan un efecto favorable en la contratación de empleados. Sin embargo, un informe advierte que el diferencial competitivo pasará por la capacidad de ejecución y la gestión estratégica del talento.

Los cambios en el mundo del trabajo tras la reforma laboral suponen un desafío para las empresas.

Las empresas ya se hacen eco de los cambios introducidos en el mercado del trabajo por la reforma laboral . Con la vigencia de las nuevas herramientas normativas, el sector privado estima un impacto favorable en las contrataciones. Sin embargo, el diferencial ya no estará en quien comprenda mejor el alcance de los cambios, sino en aquella organización que mejor los ejecute.

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La ley de modernización laboral cruzó el rubicón al pasar de ser una promesa de un sector de la política a convertirse en el nuevo piso legal sobre el que se moverá el mercado de trabajo argentino. Las compañías, principales demandantes de las modificaciones que introdujo el Congreso a propuesta del Gobierno, sostienen su optimismo y ya comienzan a delinear la mejor estrategia para su aplicación.

Un estudio de Adecco Argentina reveló que 7 de cada 10 empresas esperan un impacto favorable en las condiciones de contratación. Sin embargo, la consultora revela que la expectativa que genera la reforma enfrenta una prueba de fuego: la implementación al interior de cada organización. En este contexto, aseguran que el rol de los partners especializados cobra protagonismo para reducir la curva de aprendizaje, minimizar riesgos y acelerar resultados.

“Este nuevo marco representa una oportunidad para que las organizaciones revisen y fortalezcan su gestión interna. Comprender la norma es el primer paso, pero el verdadero diferencial está en cómo se implementa. Aquellas empresas que logren gestionar este proceso con una mirada estratégica podrán ganar previsibilidad y abrir nuevas oportunidades de crecimiento”, explica Patricio Dewey, Director Comercial y de Marketing de Adecco Argentina.

La reforma laboral trajo consigo cambios en las modalidades de contrataciones, con más opciones y oportunidades para las empresas, hecho que se traduce en más decisiones estratégicas. Es que, como aseguran desde Adecco Argentina, el nuevo escenario plantea una necesaria redefinición para las empresas respecto a cómo estructuran sus equipos y planifican sus dotaciones.

El nuevo esquema laboral permite "ajustar dotaciones con mayor precisión frente a demandas variables o ciclos de negocio". Pero, según la consultora, la mayor flexibilidad "no elimina la complejidad" sino que "exige mayor criterio técnico para definir qué posiciones deben ser estructurales y cuáles pueden responder a esquemas más dinámicos".

El estudio de Adecco Argentina señala que la tercerización a través de partners especializados permitirá a las empresas "acceder a esquemas flexibles" sin asumir la complejidad operativa "ni los riesgos asociados a una mala estructuración contractual". De manera que la organización podrá transformar "la flexibilidad en una ventaja competitiva real".

empleo reforma laboral Depositphotos

Indemnizaciones y costos

Entre los cambios más relevantes, el informe señala a la "redefinición de los esquemas indemnizatorios", a partir de "criterios más claros en la base de cálculo, topes y pisos". Para calcular la indemnización por despido sin causa se considerará únicamente la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo el aguinaldo, vacaciones u horas extras.

Asimismo, la normativa fija que la indemnización será la única reparación económica frente al despido y establece un nuevo mecanismo de actualización de créditos laborales, que se ajustarán por IPC más un 3% anual.

De acuerdo al informe de Adecco Argentina, los cambios otorgan "mayor previsibilidad" y permiten a las organizaciones "proyectar costos laborales con mayor precisión y tomar decisiones de contratación con menor exposición a contingencias". Frente a ese nuevo escenario, las empresas "deberán actualizar sus modelos de costeo, revisar contratos y adaptar sus procesos internos".

“En este nuevo contexto, acompañar a las organizaciones en la planificación de dotaciones, el costeo laboral actualizado y la correcta implementación de esquemas de salida es clave para transformar el marco normativo en decisiones concretas y sostenibles”, explica Dewey.

Formalización, tercerización

“La reforma redefine la responsabilidad en la tercerización y acota la exposición de las empresas usuarias, generando un escenario más previsible para la gestión laboral”, mencionó el director comercial. Este último punto redefine el escenario: el control documental deja de ser una buena práctica para convertirse en una condición necesaria para evitar contingencias legales.

Para la consultora, se traduce en una mayor carga operativa, dado que una gestión documental incompleta o la elección de un proveedor sin respaldo puede reactivar la exposición legal que la norma busca reducir.

Elegir correctamente con quién tercerizar se convierte en una decisión estratégica. Trabajar con partners con trayectoria, respaldo financiero y experiencia en gestión laboral permite a las empresas operar dentro de un “puerto seguro”, asegurando cumplimiento, reduciendo su exposición y simplificando la gestión del riesgo.

empresas talento lider rrhh Con los cambios vigentes, las empresas analizan la mejor estrategia para su implementación. freepik.es

Talento: qué deben mirar las empresas tras la reforma laboral

Si bien la reforma ofrece mayor flexibilidad en la contratación y desvinculación, para la consultora no resuelve el principal desafío del mercado: la escasez de talento calificado en sectores clave.

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En este escenario, consideran que es necesario combinar "flexibilidad contractual" con "estrategias activas de desarrollo de talento" para sostener la competitividad.

“La reforma no solo flexibiliza: también ordena y protege, si se gestiona correctamente. En ese contexto, trabajar con partners especializados permite operar con mayor control, asegurar el cumplimiento y enfocarse en el negocio con mayor tranquilidad”, concluyó el director comercial.