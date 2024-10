Triste noticia sobre la nueva película de El Señor de los Anillos: uno de los personajes más entrañables avisó que no retomará su papel

En una entrevista reciente con GamesRadar sobre su proyecto actual Slow Horses, Weaving habló sobre la posibilidad de volver a la Tierra Media tras el anuncio de nuevas películas. "Personalmente, ya he tenido suficiente de eso. Fue genial estar en Nueva Zelanda de vez en cuando durante un período de diez años. Luego volví y trabajé con el mismo equipo [el director Peter Jackson y el guionista Fran Walsh] en un proyecto llamado Mortal Engines, que iba a ser su próxima gran franquicia, pero murió en el intento. Así que ya he tenido suficiente de la Tierra Media y no creo que nadie me pida que lo haga de nuevo".