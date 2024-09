Ian McKellen habló sobre volver como Gandalf en nuevas películas de "El Señor de los Anillos"

“Me acaban de decir que habrá más películas y que Gandalf estará involucrado y esperan que yo lo interprete” , dijo McKellen a la revista británica Big Issue . “¿Cuándo? No lo sé. ¿Cuál es el guión? Aún no está escrito. ¡Así que más vale que se den prisa!”.

“Me siento débil físicamente, por lo que estoy haciendo ejercicios”, dijo McKellen sobre el accidente. “Y, por supuesto, es emocional. Todos tropezamos toda la vida, pero cuando llegas a mi edad no siempre puedes levantarte de nuevo”.

“Sólo intento convencerme de que fue un accidente [y no la vejez]”, afirma. “Normalmente estoy trabajando o preparándome para trabajar, y he estado haciendo un poco de eso, preguntándome cuál podría ser el mejor plan. Voy a tomarme el resto del año libre. No porque lo necesite, sino porque quiero hacerlo”.

Qué se sabe de la nueva película de El Señor de los Anillos

A principios de este año, Warner Bros. confirmó que la primera película nueva de la serie se estrenaría en 2026 y que se centraría en Gollum, interpretado por Andy Serkis en las películas originales. El título provisional es actualmente “El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum”.

El director original de la película, Peter Jackson, producirá la película junto con sus socias de producción de toda la vida, Fran Walsh y Philippa Boyens. La película todavía se encuentra en las primeras etapas de desarrollo. Serkis será productor ejecutivo junto con Ken Kamins y Jonathan Cavendish.

Viggo Mortensen también ha opinado sobre la posibilidad de volver a la franquicia para repetir su papel de Aragorn. “Me gusta interpretar a ese personaje. Aprendí mucho interpretándolo. Lo disfruté mucho. Solo lo haría si fuera adecuado para ello en términos de, ya sabes, la edad que tengo ahora y demás. Sería una tontería hacerlo de otra manera”, dijo.