"Trolls 2" recaudó online u$s100 M

“Estas cifras han excedido nuestras expectativas y demostrado la viabilidad del formato digital bajo demanda”, dijo el dirigente de NBCUniversal, Jeff Shell, a The Wall Street Journal. Para el ejecutivo cinematográfico la película superó la prueba y demostró que el cine puede ser rentable en streaming, posición que no compartía la gran mayoría de los estudios, que prefirieron aplazar decenas de estrenos para cuando las condiciones sanitarias permitan abrir nuevamente los cines. Pese al éxito de la propuesta, Shell indicó que Universal seguiría dándole relevancia a la gran pantalla: “Tan pronto como se vuelvan a abrir los cines, esperamos lanzar películas en ambos formatos”, anticipó. La apuesta por el streaming tiene como principal detractor a los exhibidores nucleados en la Asociación Nacional de Propietarios de Cines estadounidense, que con el cierre temporal de sus salas afrontan una crisis inédita. “Universal no tiene motivos para utilizar circunstancias inusuales en un entorno sin precedentes como trampolín para evitar verdaderos estrenos en salas de cine”, protestó su presidente, John Fithian, quien aseguró que en circunstancias normales los espectadores habrían elegido ir a ver la película al cine.