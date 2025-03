"Tulsa King", la serie protagonizada por Sylvester Stallone fue renovada para una tercera temporada por Paramount+

El reparto incluye a Stallone, Jay Will, Max Casella, Andrea Savage, Martin Starr, Garrett Hedlund, Vincent Piazza, Dana Delany y Annabella Sciorra . La segunda temporada, que siguió a Dwight "El General" Manfredi (Stallone) y su equipo mientras se enfrentaban a nuevos enemigos en Tulsa, incorporó a Neal McDonough y Frank Grillo .

"No puedo contarles nada de lo que he leído en esos episodios, pero estoy emocionado", declaró Starr recientemente a Collider sobre la próxima temporada, de la cual ya leyó los dos primeros episodios. "Esta nueva temporada va a ser divertidísima. Ya parece que habrá mucha acción, y hay algunos cabos sueltos que quizás no se aten".

Tulsa King es una producción de MTV Entertainment Studios y 101 Studios. Además de Stallone y Sheridan, los productores ejecutivos incluyen a Dave Erickson, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Braden Aftergood, Jim McKay, Sheri Elwood, Ildy Modrovich y Keith Cox. Erickson es el showrunner.

Tulsa King es solo una de las series cada vez más numerosas de Sheridan en Paramount+, que incluye Landman, 1923, Lioness, Mayor of Kingstown, 1883 y Lawmen: Bass Reeves.