Juana Viale: "Estudiar en la UBA era palabra santa, ahora hay que ir a una privada"

Una vez planteado el tópico, la conductora inició un diálogo con su colega y comensal, Horacio Cabak. "Antes, estudiar en la UBA era palabra santa. Hoy en día uno tiene que intentar recurrir a la privada porque no se cumplen los días necesarios de clases, porque hay maestros que no van, porque no reciben un buen sueldo", dijo Viale.

En el medio de la charla, Cabak acotó que estudiar en la UBA "sigue siendo" palabra santa, mientras que la conductora insistió con su idea sobre la necesidad de asistir a instituciones privadas.

El resto de los invitados de este sábado al mediodía fueron la periodista Silvia Fernández Barrio, el actor Marcelo Mazzarello, y el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel.

Las palabras de Viale llegaron apenas días después de que la UBA celebrara sus 199 años de existencia, un hecho que fue conmemorado por toda la comunidad académica, incluyendo al presidente Alberto Fernández, quien es graduado en la Facultad de Derecho de esa casa de estudios.

https://twitter.com/EdgardoRovira/status/1295033651621658625 La UBA se encuentra en el puesto 66° del ranking global de universidades.



Se consolida como la universidad iberoamericana mejor evaluada de todo el mundo. Pero, para Juana Viale ya no se puede estudiar en la Universidad de Buenos Aires.



Operación de clase, denostar lo público. pic.twitter.com/rE3RiPKuWa — Edgardo Rovira (@EdgardoRovira) August 16, 2020

https://twitter.com/guidoarmaando/status/1295102645733134338 Uf ahora que me acordé que la nefasta de la Juana Viale habló mal de la UBA me empezó a correr bronca por la sangre.

La UBA es para los estudiantes como un hermano, sólo los que estudian ahí pueden hablar mal de ella. Los de afuera son de palo. — guido (@guidoarmaando) August 16, 2020