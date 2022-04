Sean Penn reveló que mientras estuvo en Ucrania consideró "tomar las armas contra Rusia"

“Primero comenzamos a discutir un posible documental sobre su país que no se centraba particularmente en la guerra”, dijo Penn. “Y desde entonces ha habido muchos intercambios entre nosotros. Luego fui y lo conocí cara a cara el día antes de la invasión. Y estuve con él durante la invasión, el primer día”.

Penn incluso contempló pelear el mismo. “La única razón posible por la que me quedé más tiempo en Ucrania fue porque considere tomar un rifle, probablemente sin chaleco antibalas, porque como extranjero, querrías darle ese chaleco antibalas a uno de los combatientes civiles que no lo tiene o a un luchador con más habilidades que yo, o a un hombre o mujer más joven que podría luchar por más tiempo o lo que sea. Entonces, en este punto de la vida no puedo hacer eso, pero si has estado en Ucrania [luchar] tiene que cruzarte por la mente. ¿Y piensas qué siglo es este?

Penn, quien regresó a los EE. UU. a principios de marzo, también reveló que planea regresar al país. “Mi intención es volver a Ucrania”, dijo. “Pero no soy idiota, no estoy seguro de lo que puedo ofrecer. No paso mucho tiempo enviando mensajes de texto al presidente o a su personal mientras están sitiados y su gente está siendo asesinada”.

La organización sin fines de lucro CORE (Community Organised Relief Effort) de Penn, que fundó mientras trabajaba como voluntario en Haití después del terremoto de 2010, actualmente ofrece apoyo a los refugiados ucranianos en Polonia. Aunque la organización ahora está dirigida por la cofundadora y directora ejecutiva Ann Lee, el actor dijo que planea “ponerse manos a la obra” cuando regrese a Polonia o si expande sus operaciones a la propia Ucrania.

“Tengo mucho que ver con CORE en el lado receptor de refugiados en Polonia”, dijo. “Estoy filmando más para el documental, pero haré una evaluación de última hora del valor que tendrá. La gente discutirá esto, y hay un millón de debates que entiendo, pero a largo plazo, no tenemos ninguna evidencia tangible de que los documentales realmente cambien algo. Simplemente no lo hacemos. Solo sabemos que pueden dar esperanza”.