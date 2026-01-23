Último adiós a Valentino: celebridades y referentes del mundo de la moda rinden homenaje en su funeral en Roma + Seguir en









El diseñador murió pacíficamente en su residencia de Roma rodeado de sus seres queridos el 19 de enero a la edad de 93 años.

Anne Hathaway presente en el funeral de Valentino.

Anne Hathaway, Liz Hurley y Anne Wintour estuvieron entre las estrellas, modelos y miembros de la realeza de la moda que rindieron sus respetos al legendario diseñador de moda Valentino cuando fue enterrado en Roma el viernes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El diseñador, nacido Valentino Garavani, murió pacíficamente en su residencia de Roma rodeado de sus seres queridos el 19 de enero a la edad de 93 años.

Anne Hathaway, quien asistió con su esposo Adam Shulman, conoció a Valentino en 2005 en el set de El diablo viste a la moda, en la que el diseñador tuvo un cameo junto a su compañero de toda la vida y socio comercial Giancarlo Giammetti.

Hathaway se convertiría en una de las muchas musas de Valentino, luciendo regularmente sus diseños y piezas vintage en la alfombra roja.

Decenas de figuras asistieron al funeral de Valentino en Roma Al funeral, celebrado en la Basílica de Santa María de los Ángeles y Mártires en Roma, asistieron también otros invitados: la modelo y actriz Liz Hurley y su hijo Damien Hurley, así como las modelos Claudia Schiffer y Natalia Vodianova.

También estuvo presente la ex editora en jefe de Vogue durante mucho tiempo, Anne Wintour, de quien se dice que inspiró el personaje de la exigente editora de moda Miranda Priestly en El diablo viste de a la moda, interpretada por Meryl Streep. Funeral Valentino Donatella Versace fue una de las figuras de la moda que dijo presente en el adiós a Valentino. Otros asistentes del mundo de la moda incluyeron a Donatella Versace, al ex director creativo de Valentino durante mucho tiempo, Pierpaolo Piccioli, el diseñador estadounidense Tom Ford y François Henri Pinault, CEO del conglomerado de moda Kering, que posee una participación del 30% en Valentino con una opción de comprarla directamente en 2027. Nacido en Voghera, ciudad del norte de Italia, en 1932, Valentino se convirtió en uno de los diseñadores de moda más famosos del mundo. Asociado con un gran sentido del glamour y el lujo, vistió a numerosas mujeres ricas y famosas, como Jackie Onassis, Sharon Stone, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Barbra Streisand, Sophia Loren, Elizabeth Taylor y Monica Vitti.