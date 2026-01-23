Ashton Kutcher le puso fin a los rumores de si se baña o no

El actor habló sin vueltas sobre versiones virales que circularon durante años y explicó cómo una frase sacada de contexto se transformó en chiste global.

El actor habló y terminó con los rumores sobre si se baña o no.

Durante mucho tiempo, Ashton Kutcher fue protagonista involuntario de uno de los rumores más insólitos de Hollywood . No tuvo que ver con una película fallida ni con un romance inesperado, sino con algo mucho más básico: su supuesta falta de higiene.

La historia se potenció porque involucró también a Mila Kunis, su pareja durante años y madre de sus hijos. Una anécdota dicha en tono relajado terminó convertida en titular y, con el paso del tiempo, en una especie de mito urbano que circuló sin demasiados frenos. En ese escenario, Kutcher decidió cortar con la especulación. Con declaraciones recientes, buscó ordenar el relato, aclarar qué quiso decir en su momento y ponerle punto final a los rumores.

El origen del rumor se remonta a entrevistas y apariciones públicas en las que Ashton Kutcher y Mila Kunis hablaron de su vida cotidiana con un tono distendido. En una de esas charlas, comentaron que no veían necesario bañarse todos los días si no había una razón concreta, como transpirar o ensuciarse.

La frase, pensada como una reflexión doméstica y sin mayores pretensiones, fue recortada y amplificada. En redes sociales empezó a circular la idea de que la pareja no se bañaba nunca , una exageración que fue creciendo a fuerza de memes, clips virales y comentarios irónicos.

El propio Kutcher reconoció tiempo después que el tema se le fue de las manos . Lo que había sido una conversación informal sobre rutinas familiares terminó transformado en una etiqueta difícil de despegar. En Hollywood, donde cada gesto se analiza al detalle, el rumor encontró terreno fértil.

banarse-diario.jpg Bañarse juega un papel importante en el bienestar físico y mental.

También influyó el contraste con los estándares de la industria del espectáculo. La idea de que una pareja famosa se apartara de ciertos hábitos asumidos generó sorpresa, risas y críticas. En ese mix, la información perdió precisión y ganó impacto.

La aclaración de Ashton Kutcher sobre su higiene personal

Cansado de que la historia siguiera circulando, Ashton Kutcher decidió hablar claro. En declaraciones recientes, explicó que tanto él como Mila Kunis sí se bañan, y que nunca dijeron lo contrario. La confusión, según señaló, surgió por una mala interpretación de comentarios sobre no exagerar con productos o rutinas innecesarias.

El actor detalló que su postura siempre estuvo vinculada al cuidado de la piel y a no abusar de jabones fuertes, algo que incluso recomiendan algunos especialistas. Aun así, admitió que la forma en que se expresó dio lugar a lecturas forzadas.

ashton y mila.jpg Mila Kunis y Ashton Kutcher. El Universo

Kutcher también se permitió un tono irónico al referirse al tema. Reconoció que, en retrospectiva, subestimó cómo una frase cotidiana podía convertirse en un fenómeno viral. En un contexto donde todo se amplifica, una aclaración a tiempo puede evitar años de especulación.

Más allá de lo anecdótico, el episodio deja ver cómo funcionan hoy los rumores en la cultura digital. Una idea simplificada, repetida sin matices, puede instalarse incluso cuando no tiene sustento real. El propio actor asumió parte de la responsabilidad, aunque también marcó el límite entre una broma y una etiqueta permanente.