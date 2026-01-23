Mariska Hargitay, la cara de la Ley y el Orden, cumple 62 años

Antes de convertirse en Olivia Benson, la actriz audicionó varias veces para el papel de Monica en "Friends" hasta que un psíquico predijo que la fama llegaría por otro camino.

Este 23 de enero, Mariska Hargitay cumple 62 años , consolidándose como una de las figuras más emblemáticas de la televisión estadounidense. Nacida en Santa Mónica, California , se convirtió en un ícono gracias a su interpretación de la detective Olivia Benson en "La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales" , papel que ocupa desde 1999.

Antes de alcanzar la fama, la actriz fue reina de belleza, ocupó pequeños papeles en cine, y exploró distintos géneros, incluyendo la comedia , hasta encontrar su destino en el drama policial.

Además, Hargitay combina su carrera con la filantropía , siendo fundadora de "Joyful Heart Foundation" , organización dedicada a apoyar a sobrevivientes de abuso sexual, y productora de documentales que reflejan su compromiso social.

Sin embargo, su vida también estuvo marcada por duelos y problemas familiares , como la revelación sobre su papá biológico, Nelson Sardelli , que presentó públicamente en su proyecto cinematográfico "My Mom Jayne" , y la relación con su madre, la estrella Jayne Mansfield .

Antes de convertirse en la estrella de "La Ley y el Orden: UVE", Mariska Hargitay aspiraba a encontrar un lugar en la comedia de los años noventa. Durante una entrevista con Amy Poelher , en su podcast "Good Hang" , reveló que audicionó para "Friends" , incluida la posibilidad de interpretar a Monica Geller, y participó en otros proyectos como "Seinfeld" y "The Single Guy" .

"Siempre pensé que acabaría en una comedia o haciendo algo de humor”, señaló la actriz y continuó: “Yo decía: voy a ser comediante, porque soy divertida y soy guapa“, haciendo referencia a que, en ese entonces, ella misma se veía como una actriz ligera y poco seria.

Mariska Hargitay

Sin embargo, un encuentro con un psíquico cambió radicalmente su perspectiva y camino profesional. “Estoy en Los Ángeles, una actriz con dificultades, preguntándome: ‘¿Qué voy a hacer?’ Vine a Nueva York, lo hacía tres veces al año para ver teatro. Y entonces conocí a este psíquico. Todo el mundo me decía: ‘Dios mío, Mariska, tienes que verlo, es increíble’. … Manejé hasta algún lugar de Long Island para ver a este hombre, y cuando llegué, empezó a decirme cosas increíbles", detalló.

Él, según relató Hargitay, le predijo que su fama llegaría gracias a su rostro y capacidad de transmitir emociones profundas, y que su destino estaba en el drama: “Lo estaba escuchando con muchísima atención, así, concentrada. Y me dijo: ‘¿Ves esa cara que estás haciendo ahora? ¿La ves?’¿’ Le respondí: ‘Sí.’ Y él dijo: ‘Vas a hacerte famosa por esa cara. Te vas a mudar a Nueva York y vas a ser famosa por esa cara.’ Yo le dije: ‘Eh, no. Vivo en Los Ángeles y voy a ser comediante’ Seis meses después, lo juro por Dios… conseguí Unidad de Víctimas Especiales.”

Mariska Hargitay1

El secreto que reveló la estrella de La Ley y el Orden, 30 años después

El 17 de mayo de 2025, en la presentación de su documental "My Mom Jayne" en el Festival de Cine de Cannes, Mariska Hargitay decidió compartir un secreto familiar que había mantenido oculto: su padre biológico no era Mickey Hargitay, el hombre que la crió, sino Nelson Sardelli, un artista de Las Vegas.

La actriz tenía tres años cuando su madre, la icónica estrella de Hollywood Jayne Mansfield, murió en un accidente automovilístico. Este evento marcó su infancia y vínculo con Mickey, quien la cuidó junto a sus hermanos.

mariska hargitay mickey Mickey Hargitay y Mariska Hargitay.

Sin embargo, a los 25 años, después de tener algunas dudas sobre su identidad, Mariska descubrió la verdad y enfrentó un gran conflicto emocional. Por un lado, el deseo de conocer a su verdadero papá, y por otro, la lealtad hacia Hargitay, quien se mantuvo como figura paterna. “Viví una mentira toda mi vida”, confesó en su obra.

El reencuentro con Nelson Sardelli fue un momento cargado de emoción y tensión. En una entrevista con "Vanity Fair", la interprete de la detective Benson cuenta que asistió a uno de sus espectáculos en Atlantic City.

El comediante, con lágrimas en los ojos, le expresó: “He esperado 30 años para este momento”. Pero, la respuesta de Mariska fue contundente: “No quiero nada de ti… Ya tengo un padre”, reafirmando su vínculo con Mickey.

Con el tiempo, y a medida que la actriz procesó sus emociones, la relación con Sardelli y sus hermanas biológicas mejoró. Y, el documental, que también incluye testimonios de las hermanas de Hargitay, profundiza sobre este proceso.