Vuelve Fuera de Campo, el festival alternativo de Mar del Plata que apuesta por el cine argentino

Del 5 al 10 de noviembre tendrá lugar en el Teatro Enrique Carreras. La película de apertura es “La Biografía de Jorge Luis Borges” de Mariano Llinás y la de clausura, “A veces me entra tristeza, otras veces rebelión” de María Aparicio.

Del 5 al 10 de noviembre vuelve Fuera de Campo, el festival alternativo de Mar del Plata.

Ya hay que acostumbrarse a que Mar del Plata sea sede anual de dos festivales de cine. Además del encuentro oficial , este jueves también subirá su telón Fuera de Campo, un espacio alternativo con una programación protagonizada por cine argentino.

En su tercera edición abrirá las puertas del Teatro Enrique Carreras , su sede anual, con “La Biografía de Jorge Luis Borges”, el aclamado documental de Mariano Llinás de cinco horas y media de duración. La responsable de bajar el telón será “A veces me entra tristeza, otras veces rebelión”, la película de María Aparicio que fue premiada en distintos festivales del mundo. Esto se vuelve un denominador común en su programación: películas distinguidas internacionalmente.

“Por un lado, estuvimos atentos a lo que se fue estrenando en diferentes lugares y después buceamos en la convocatoria”, explicó el programador y director de cine Lautaro García Candela en diálogo con Ámbito. Entre las películas elegidas se destacan “ Los Días Libres” de Lucila Mariani -premiada en el Festival de Locarno-, “Familia teme enfrentar una nueva noche de terror” de Cristian Ponce -distinguida en SITGES-, el corto “Para los contrincantes” de Federico Luis -ganador de la Palma de Oro en Cannes- y “Pedro en el País” de Benjamín Naishtat y María Alché que estuvo presente en San Sebastián.

Además de proyectar novedades, Fuera de Campo también tendrá sus rescates. Por ejemplo, se exhibirá “Embrujada” de Armando Bó, “El Protegido” de Leopoldo Torre Nilsson, “Tute Cabrero” de Juan José Jusid, “Campos bañados de azul” de Silvestre Byrón , entre otros. “Planteamos una programación variada que mezcla el pasado con el presente. Que quiere dar cuenta de la vitalidad del cine argentino. Y donde también tratamos de ser lo más representativos posibles , en términos estéticos y federales”, agregó García Candela.

"Para los contrincantes", el corto ganador de Cannes de Federico Luis se proyecta en Fuera de Campo.

La programación del festival no solo conversan el pasado con el presente, sino que también las películas entre sí. Antes de cada largometraje, se proyecta un corto. No solo reivindican una tradición de las salas, sino que además le da entidad a la Ley de Cine que “contempla cupos o condiciones para cortometrajes nacionales”, algo que hoy no sucede en las pantallas del país.

“Una buena parte de la convocatoria fueron cortos, entonces quisimos darle una importancia mayor y nos pareció que estaba bien que se generen conversaciones transgeneracionales entre cineastas más establecidos y cineastas emergentes, entre cineastas jóvenes y cineastas más mayores”, detalló.

Una ciudad, dos festivales de cine

Desde 2024, que en Mar del Plata tienen lugar dos festivales cinematográficos. Fuera de Campo nació como respuesta a la “paralización” de la nueva gestión del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) en manos de Carlos Pirovano.

“¿Por qué vamos a ser cómplices de esa gestión que no está haciendo las cosas bien? Por eso, nos parece que casi ningún cineasta argentino quiere estrenar en el Festival de Mar del Plata. Fuera de campo no está en contra del festival internacional, pero sí queremos mantener ese espacio de exhibición para el cine argentino, siendo respetuoso con las películas nacionales, dándoles un buen marco y tratando de preservar ese hábito que tenía una buena parte de la cinefilia de todo el país que iba al festival”, fundamentó.

La realidad es que las películas argentinas que tuvieron un recorrido internacional durante estos meses ahora se dirigen a Fuera de Campo. Los directores y las directoras que, años atrás, elegían el festival internacional, hoy tienen preferencia por la convocatoria del encuentro alternativo. “Nosotros programamos más en argentino que ellos, no sé si en cantidad de largometrajes, pero en minutos, seguro”, agregó.

Una nueva edición de Fuera de Campo llega a Mar del Plata.

Una nueva edición de Fuera de Campo llega a Mar del Plata

El festival no solo propone convertirse en un espacio de exhibición de cine argentino, sino que además busca plantear conversaciones por fuera de la sala. Tanto en su sede como en la librería El Gran Pez habrá encuentros gratuitos con distintos representantes de la industria para hablar desde el presente y futuro del cine argentino hasta de cómo hacer un cine club propio.

Al igual que el año pasado, las entradas cuestan $5.000 y únicamente se adquieren en la boletería del Enrique Carreras. Al tratarse de un encuentro autogestivo, pusieron a la venta gorras, remeras y hasta el catálogo de la programación para así financiar el festival, pero también para fortalecer su comunidad.