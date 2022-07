Un alcalde francés busca filósofa

El hombre es de la vieja, hoy pasteurizada, izquierda francesa. “Sacrifiqué mi vida por mi convicción, no por mi carrera”, protesta en algún momento. Quizá en las internas de su partido quieran sacrificarlo del todo, y más aún si leyeran el discurso que está preparando, donde dice ciertas verdades contundentes, y urgentes. Fabrice Luchini, muy en papel, las va leyendo en voz alta, y uno espera la escena en que habrá de leerlas en público. Eso no ocurre, porque el director prefiere mantener la película siempre a medio tono, sin picos dramáticos, una decisión que tal vez obra en contra del espectáculo pero favorece la reflexión del espectador. El director y guionista es Nicolas Pariser (no Parisier, que es otro apellido), un autor que hace un cine de diálogos en la tradición francesa, como Eric Rohmer y Jean Becker, pero todavía sin la gracia y la hondura humana de esos maestros. Esperemos que esté en camino. A señalar, cuatro textos recomendados a lo largo del film: “Ensayos”, de George Orwell, donde se opone a la inoperancia de los intelectuales de izquierda; “La extraña derrota”, de Marc Bloch, y “Bartleby, el escribiente”, de Herman Melville, que hablan de quienes eligen quedarse en medio del camino, y “Ensoñaciones del paseante solitario”, confesiones finales de J.J. Rousseau. Y un casi cameo: como el influyente que propone una utópica federación de megalópolis progresistas aparece Thomas Chabrol, hijo del recordado director de historias criminales. No es mal actor.